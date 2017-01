2016 var et af de sikreste år at flyve i

Der plejer at deltage omkring 150 fodboldtrænere.

- Den praktiske del afvikles på kunstgræsbane, og lørdag aften får trænerne mulighed for at spille fodbold på kunstgræsbanen eller i hallen, fortæller Kim Glad Andersen, Brønderslev, der repræsenterer DBU Jylland.

AaB’s U19 ligahold er "kaniner" under kurset.

Han vil blandt andet komme ind på, hvordan fodboldpsykologi kan integreres i træning og kamp i hverdagen både for spilleren, holdet og træneren.

Joakim Mattsson giver sit bud på spillestilsudvikling med fokus på det aggressive pres og et erobringsspil højt på banen.

Årsagen er, at idrætshøjskolen er fuldt optaget af elever, der har indledt undervisningen.

VENDSYSSEL: Efter at Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev i mange år har dannet rammen om DBU Jyllands trænerseminar, er arrangementet i år flyttet til Idrætscenter Vendsyssel i Vrå i weekenden 7.-8. januar.

