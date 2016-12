FREDERIKSHAVN: To af Frederikshavns største brands knytter fra 1. januar et endnu tættere bånd.

Frederikshavn Havn bliver således hovedsponsor i ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks, og de to parter har skrevet under på en aftale, der gælder de næste tre år.

- Det har været et mål for os igennem længere tid at have fire hovedsponsorer tilknyttet, og det er ualmindeligt rart, at det nu er lykkedes for os, siger salesmanager i Elite Nord, René Jørgensen.

Inden længe vil Frederikshavn Havns logo dermed være at finde ved siden af de tre andre hovedsponsorer Scanel, P. Conradsen og Nordjyske Banks logoer på tøj og bander.

- White Hawks er et stærkt sportsbrand, og gennem sponsoratet får vi mulighed for at øge kendskabet til Frederikshavn Havn både lokalt og nationalt, siger administrerende direktør i Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorf Sørensen.

Sponsoratet gælder for hele Elite Nord Frederikshavn A/S, og det vil sige, at Frederikshavn Havn både dækker Frederikshavn White Hawks og Frederikshavn Ishockey Klub.

- Der er helt klart et behov for at gøre opmærksom på de unges jobmuligheder inden for de maritime erhverv - og her er samarbejdet med ungdomsafdelingen helt afgørende.

- I ishockeyens verden lever man af at skabe egne talenter, og det samme gør sig i høj grad gældende for de maritime erhverv. Vi skal vise muligheder, bane vejen og skabe en interesse så tidligt som muligt, lyder det fra havnedirektøren.