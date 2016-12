FREDERIKSHAVN: NORDJYSKE blev efter torsdag aftens kamp mellem Frederikshavn White Hawks og Herlev Eagles nægtet at snakke med nogle af de spillere, der havde været i aktion på isen i det ydmygende Frederikshavn-nederlag på 5-7 efter straffeslag.

Spillerne skulle i stedet have sig en ordenligt opsang af træner Mario Simioni, og ifølge folkene omkring holdet kunne spillerne forvente sig en ekstra træning torsdag aften efter kampen, inden de kunne gå på juleferie.

- Det er forfærdeligt. Vi har vundet fem i streg inden den her kamp, og vi skulle have have den sjette inden juleferien. Selvom man sidder på lægterne og kigger på i dag, synes jeg det er en forfærdelig følelse, siger Kristoffer Lauridsen, der ikke var med i kampen på grund af hjernerystelse.

Nu kan frederikshavnerne se frem mod to kampe mod ærkerivalerne fra Aalborg Pirates mellem jul og nytår, og der skal findes en anden indstilling frem til den kamp.

- Nu har vi den her juleferie, og så må vi få rystet hovederne og få set os selv i spejlet. Så skal vi have fundet den samme indstilling som i de foregående fem kampe, siger Lauridsen, der forventer at blive klar til lokalopgøret.