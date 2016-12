FREDERIKSHAVN: Torsdag løb Frederikshavn White Hawks ind i en afklapsning på egen is, da det nordjyske rivalopgør mod Aalborg Pirates blev tabt med hele 0-4.

Men allerede fredag får vendelboerne mulighed for revanche, når de to hold tørner sammen i Aalborg.

- Vi er rigtig glade for, at vi så hurtigt får mulighed for at få vasket den her plet væk. Vi har vundet i Aalborg en gang i den her sæson, og det kan vi gøre igen. Det betyder selvfølgelig noget for moralen, lyder det fra Mathias Bau.

Landsholdsforwarden og holdkammeraterne kommer dog ind til opgøret i Aalborg med to nedture, efter at det før jul også blev til et forsmædeligt hjemmebanenederlag mod Herlev.

- Det var utilgiveligt, at vi tabte til Herlev, men før den kamp havde vi gjort det rigtig godt. Det er de takter, vi skal forsøge at finde tilbage til, lyder det fra Mathias Bau.