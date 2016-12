Havvindmøller er dødsfælde for rovfugle

Trump anklager Obama for foragt mod Israel

For første gang i 28 år: December varmere end november

20-årig fængslet for at smide grene på motorvej

I 2012 blev han den første brite til at vinde det store etapeløb Tour de France./ritzau/

- Jeg har arbejdet med verdens bedste trænere og managere, og jeg altid vil være taknemmelig for deres støtte, lyder det fra Bradley Wiggins på Facebook.

- Jeg har været så heldig at udleve en drøm og opfylde min barndoms håb om at få en karriere ud af den sport, jeg forelskede mig i som 12-årig.

