HJØRRING: Under overskriften grafik, grin og gale streger arrangeres der vinterferie-workshop for børn i alle aldre 21., 22. og 23. februar på Hjørring Grafiske Værksted.

Her får man mulighed - sammen med andre drenge og piger - at tegne og trykke billeder alle størrelser og farver. Man kan vælge at komme en enkelt dag eller alle tre dage - dog skal man gerne tilmelde sig inden 20. februar. Det kræver ingen forudsætninger at deltage.

- Hjørring Grafiske Værksted har det seneste års tid som noget nyt tilbudt grafiske workshops for børn i alderen 6 -14 år, hvilket har vist sig at være en stor succes, oplyser man i en pressemeddelelse,

Undervisningen foregår i professionelle rammer på Hjørring Grafiske Værksted i Nørregade.