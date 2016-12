Forfatter: Pension skaber problemer for kongehuset

Forinden forventes Caroline Wozniacki også at deltage i en WTA-turnering i Sydney, der begynder 8. januar.

Først i finalen kan de to ramle ind i topseedede Serena Williams.

I årets udgave er tredjeseedede Wozniacki og andenseedede Venus Williams seedet til at møde hinanden i en eventuel semifinale.

Den 36-årige Venus Williams kommer til New Zealand med gode minder fra turneringen. I 2015 vandt hun nemlig trofæet efter en sejr over Caroline Wozniacki i finalen.

Wozniacki kan således se frem til at skulle konkurrere mod blandt andre de amerikanske søstre Serena og Venus Williams.

Caroline Wozniacki bliver et af hovednavnene i turneringen Auckland Classic fra 2. til 7. januar.

Wozniacki, der er nummer 19 på listen, er seedet til at nå frem til en semifinale i Auckland.

NEW ZEALAND: Der er trukket lod til første runde i den første WTA-turnering i 2017, der holdes i Auckland i New Zealand.

