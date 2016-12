DANMARK: Yousee har problemer med tv-signalet i hele landet.

Både i København, på Fyn og flere steder i Jylland melder tv-seere på Twitter og Facebook, at de har sort skærm derhjemme.

Og det vel at mærke kort før dronningen traditionen tro taler til nationen fra Amalienborg.

Tine Gutfelt, der er pressekontakt hos Yousee, bekræfter, at kunder i hele landet er ramt af problemerne.

- Men vi arbejder på højtryk på at løse problemet. En forsigtig prognose siger, at vi skulle have normal drift igen klokken 21.30.

- Indtil da kan man streame tv-kanalerne via vores app, siger hun.

Man kan dog også både på DR’s og TV2’s hjemmesider se nytårstalen direkte.

Signalproblemerne opstod omkring klokken 16.30, og i første omgang har Yousee konstateret fejl på en sender på Sydfyn.

Den er man i færd med at undersøge og få op at køre igen.

Som en kuriositet kan nævnes, at Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter gør opmærksom på, at man ikke kan stille noget op ved det manglende tv-signal.

Angiveligt har en række borgere ringet til politiet og klaget deres nød i håb om, at ordensmagten kunne løse problemet.

/ritzau/