Danskerne sendte over en halv million sms'er ved årsskiftet

YouSee lover kompensation til kunder for sort nytårs-tv

- Opretningen efter nedbruddet har været en kompleks operation, der har betydet, at teknikerne manuelt skulle ud på vores 33 centraler over hele landet og genstarte installationerne, tilføjer han.

INDLAND: Mere end 99 procent af tv-kunderne hos YouSee har fået signalet tilbage efter et nedbrud, der har været skyld i sort skærm hos mange tv-seere landet over siden lørdag eftermiddag.

Det er endnu uvist, hvad der lørdag fik tv-signalet til at forsvinde hos YouSee-kunder landet over

