Arkitekt: Er der en ny Nordkraft gemt i Sygehus Nord?

Debatindlæg af Jonas Snedevind Nielsen, ekstern lektor på AAU og ejer af tegnestuen Perspektiv

AALBORG:Jeg drømmer om, at Sygehus Nord ombygges til at huse små ældreboliger eller billige almenboliger. At betonen dækkes af nye træaltaner, hvor man kan gro planter.

Jeg forestiller mig også, at toppen og de bedste kig over byen bliver en offentlig udsigtspost med restaurant. Det er en drøm om et nyt ikon for en grønnere, varmere og social lige bydel - men dette jo bare min lille drøm, og du har måske dine. Desværre kan vi frygte, at vi aldrig får at se hvilke potentialer, bygningen og området kunne rumme.

Sygehus Nord grunden er lige blevet solgt, og det er, som Nicolai Stenø også skriver, uden at der er blevet lavet en forudgående arkitektonisk undersøgelse af de kvaliteter, bygningen og området rummer.

I stedet for er det nu den kommende private ejer, der - i samarbejde med kommunen – skal udvikle en så central grund i Aalborg. Ikke et ondt ord om den kommende private ejer, det kan blive rigtig godt, men det gør mig nervøs for den demokratiske byudvikling, når kommunen valgte, at salget kom før helhedsplanen. Er det så borgerne, der styrer byudviklingen, kan man spørge?

Aalborg har vist en særlig forståelse for ikke at slette byens historie og ånd, men videreskrive den til byens visioner for fremtiden. Dette ses blandt andet i Nordkraft og havnekanten, som er blevet til attraktive steder i byen.

Fælles for dem er forudgående arkitektkonkurrencer, der bruges til at undersøge kvaliteterne af stederne. De bruges til at vise de skjulte potentialer, som man umiddelbart ikke ser.

Det kan være, at folkestemningen er, at Sygehus Nord er en ”øjebæ”. Ikke desto mindre er den en betydelig og markant del af Aalborgs historie. Her kan der gemme sig en ny Nordkraft, Spritten eller havnekant. Hvis man altså får lavet en arkitektonisk undersøgelse.

Jeg ved godt, at min drøm om et ombygget, grønnere, sundere og socialt lige Sygehus Nord sikkert lyder dyr, det jo nemmere at rive ned og bygge nye høje betonboliger med milliondyre lejligheder – jovist, det tjener man da bedre på end ældreboliger.

Men hvad tjener egentlig borgerne i Aalborg bedst? Det håber jeg, de ansvarlige politikere vil spørge om i stedet for. Jeg mener stadig, at Aalborg har en fantastisk mulighed for at lave unik, demokratisk byudvikling. Lave en åben idekonkurrence, hvor forslagene offentliggøres og ligges frem til debat, og hvor de bedste ideer honoreres og indgår i udviklingen af en ny helhedsplan.

En helhedsplan udviklet åbent sammen med borgere, fageksperter og selvfølgelig den kommende private ejer. Det håber jeg, de vil overveje.