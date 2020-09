Borger i Aalborg: Luk ikke Filmstriben - lad os i stedet opruste med lokale filmkredse og en filmfestival

Af Birgitte Glob, Obels Have 18, 9000 Aalborg

I en omtale af fremtiden for Kunsthal Nord i Nordjyske 3. september nævnes i en bisætning Aalborg Kommunes planer om at lukke adgangen til Filmstriben.

Et lignende forslag blev i februar 2020 fremsat i Københavns Kommune og hurtigt afblæst efter protester fra især filmkredse.

Danske Filminstruktører skrev i et indlæg dateret 7. februar 2020:

“Det er absurd at lukke for en platform, der stiller film af høj kvalitet gratis til rådighed for alle borgere. Store dele af indholdet er dansk og filmkunst af høj kvalitet, og netop fordi det er gratis, er det ikke forbeholdt de få, men den brede offentlighed. Med lukningen af Filmstriben fratager man dermed et bredt udsnit af borgere i København (i modsætning til resten af landet) muligheden for at opleve vigtige film, og dermed være med til at afdække, for befolkningen, den film-diversitet, som findes.

Yderligere fungerer en tjeneste som Filmstriben som et stærkt bolværk for at udtrykke dansk film og kultur overfor de store internationale streamingtjenester, der får større og større impact. Alle undersøgelser viser, at dansk kultur er under kraftig beskydning fra udenlandske underholdnings-konglomerater og sociale medier, og kun hvis vi stiller danske og europæiske film af høj kvalitet til rådighed for danskerne, kan vi være et relevant alternativ hertil. Og for at opnå den størst mulige udbredelse må tilbuddet være gratis for alle.”

Nu vil Aalborg Kommune ophøre med at deltage i Filmstriben, der er et fælleskommunalt foretagende.

Men hvad er Filmstriben?

Filmstriben er et unikt tilbud, især hvis man ønsker film ud over det sædvanlige med vægt på danske og nordiske kvalitetsfilm for alle aldersgrupper. Den er et væsentligt supplement til TVs tilbud og et alternativ til de store internationale streamingtjenester som fx Netflix.

Det er et stærkt udvalg af de allerbedste spillefilm og dokumentarfilm. Og ved udgangen af året flytter Det Danske Filminstitut deres samling “Filmcentralen for alle” over i Filmstribens tilbud. Samlet udgør de et uvurderligt bidrag til den danske, europæiske og også internationale filmhistorie.

Og at Filmstriben skal streames, er helt i tråd med den almindelige udvikling.

Det giver en bedre udnyttelse af materialet, og endelig har film som udlånsmateriale altid været vanskelige at håndtere. Og jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg var med i en lille projektgruppe, der tilbage i 90erne i samarbejde med Det Danske Filminstitut og Bibliotekscentralen skulle skabe basis for at indføre film i bibliotekssektoren, i første omgang i Biblioteket på Jagtvej i Københavns Kommune og i Huset i Magstræde. Dengang måtte vi konkludere, at de fysiske film af flere grunde fungerede dårligt som udlånsmateriale. Det løses på bedste måde ved streaming.

Skal Filmstriben overleve i Aalborg, og det bør den, skal der reklameres for den, og der skal øget fokus på tilbud og indhold.

Aalborg Bibliotekerne har regelmæssige appetitvækkende filmnyheder på hjemmesiden, med en lille indsats kan man godt finde dem. Men hvorfor ikke bringe de velskrevne og kyndige gennemgange i lokalaviserne.

Hvorfor ikke etablere filmkredse i stil med læsekredse, både for alment filminteresserede og for grupper med særlige interesser og behov. Filmstriben har netop mange opdelinger i temaer, der er rigeligt at tage af.

Og hvorfor ikke arrangere en årlig temalørdag for filminteresserede med omtale og klip fra de væsentligste film, en mini udgave af Odense Filmfestival, der afholdes årligt i sensommeren. Jeg er sikker på, at både Bibliotekscentralen, Det danske Filminstitut og fx Folkeuniversitetet kan være nyttige samarbejdspartnere i den proces.

Det eneste sted med vedholdende omtale af Filmstriben er i magasinet Euroman. Ganske tankevækkende at se, at yngre erhvervsaktive mænd også er en kulturel målgruppe for Filmstriben. Og måske godt at vide for politikerne, at kulturforbrugerne ikke udelukkende er det grå guld!

At lukke for adgang til Filmstriben vil være en ulykkelig handling. Det er et enestående tilbud og helt i overensstemmelse med bibliotekernes formål.

At fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.