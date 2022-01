Jerngelænder skal holde hjemløse ude – nu har Kirkens Korshær en bøn til nye rådmænd

Af Gerhard Rask Larsen,forstander, Kirkens Korshærs Herberg i Aalborgog Jonas Jakobsen regionschef,Kirkens Korshær, Nord- og Midt/Vestjylland, j.jakobsen@kirkenskorshaer.dk

Kære Nuuradiin Hussein og Jan Thaysen.

Til lykke med valget og ikke mindst velkommen til jeres nye opgaver som rådmænd for to af Aalborgs største forvaltninger. I har nu den bedst tænkelige chance for at skabe gode rammer for den mangfoldige gruppe af borgere, som bor og lever i Aalborg kommune.

Der er mange behov, der skal tilgodeses, og vi håber, at I vil læse med her og få et lille blik inden for blandt de borgere i Aalborg, som Kirkens Korshær hver dag holder hånden under.

Nu skal I høre, hvorfor vi kalder på jer: Siden 2019 er antallet af unikke besøg på varmestuen i Søndergade steget med 45 procent. Vi tager lige nu imod 100-130 forskellige borgere i døgnet, der alle befinder sig i en udsat position med hjemløshed, misbrug og psykiske lidelser tæt inde på livet.

Vi ser på nærmeste hold, hvordan stadig flere nye ansigter kommer til hver eneste uge med behov for nærvær, tryghed, hvile og et måltid mad. Det stigende antal af mennesker, der lever i en udsat position i Aalborg, afspejles samtidig på byens pladser og i byens rum.

Det nye tiltag med opsætning af et jerngelænder ved elevatoren foran DSB-stationen er hverken en værdig måde at møde mennesker i nød på eller en konstruktiv metode til at bekæmpe hjemløshed.

Vi skal bekæmpe hjemløsheden med sociale indsatser, og vi skal værne om det udsatte menneske i stedet for at skræmme og jage væk. ”Dark design” er ikke Aalborg værdig og for så vidt heller ikke en hvilken som helst anden by.

Vi skal skabe løsninger sammen for de mennesker, der er henvist til et liv som hjemløs, og vi vil minde om, at et enigt byråd i august 2020 vedtog, at der skulle etableres yderligere 8-10 skæve boliger målrettet mennesker, der lever et kaotisk liv på gaden. Endnu er intet sket, selvom beslutningen var god.

Kirkens Korshær driver allerede Skurbyen i Aalborg, som siden 1997 har vist, at det er muligt at tilbyde en bolig og skabe et hjem til - og i fællesskab med - mennesker i en udsat position.

I Kirkens Korshær har vi i øjeblikket kendskab til mindst 20 navngivne borgere, der lever så kaotiske liv på gaden med misbrug og psykiske lidelser, at selv de nuværende opholdsmuligheder og akutte overnatningstilbud i Aalborg i perioder ikke formår at rumme deres adfærd.

Vi ved godt, at vold og trusler er en del af livet som hjemløs og vi ved, at det er muligt at ændre til det bedre, hvis der stilles rummelige boliger til rådighed med tilhørende støttende indsatser baseret på medmenneskelighed, socialfaglighed og forståelse fremfor fordømmelse.

Set i lyset af det stigende antal af udsatte mennesker i Aalborg, giver det derfor rigtig god mening at videreføre de gode erfaringer fra den nuværende Skurby og etablere en ny, så vi kan hjælpe endnu flere til at få et hjem. Lad os sammen realisere den beslutning, som byrådet allerede har truffet.

Vi har i Aalborg et vigtigt samarbejde på tværs af frivillige organisationer og kommunale aktører, hvilket stiller os godt i forhold til at lykkes med nye tiltag og nye indsatser.

Kirkens Korshær er taknemmelige for at være til stede i Aalborg Kommune og for altid at blive mødt med stor forståelse og vilje til fælles indsatser.

Vi håber, at I som kommende rådmænd for hhv. Job- og Velfærdsforvaltningen samt By- og Landskabsforvaltningen vil tage hinanden i hånden, se hinanden i øjnene og gøre, hvad I kan for at sikre, at vi i Aalborg fortsat kan være stolte af vores indsatser indenfor udsatteområdet.

Tak, fordi I stiller jer til rådighed og tager det ansvar på jer, der følger med posten som rådmand.

Det er ikke nemt at skulle tage vare på alle borgeres ønsker og behov. Kirkens Korshær glæder sig til samarbejdet med jer begge, og vi står selvfølgelig til rådighed med sparring, vidensdeling, debat samt aktiv deltagelse i enhver indsats, der forbedrer liv og muligheder for udsatte mennesker.