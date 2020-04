Lægen Kasper blev ramt af corona: - Hvornår er jeg rask?

Hasseris, tirsdag 7. april, kl. 21.07:

4,5 dag i en kælder… Nu kender jeg alle små revner i væggen, alle lyde fra vandrørene, og har fået en hel del ny Youtube-viden, som måske/måske ikke kan vinde mig et spil Trivial Pursuit i fremtiden.

Corona har mange forskellige forløb. Hos mig blev det den absolut milde version.

Symptomerne optrådte natten mellem mandag og tirsdag samt lidt tør hoste i de næste dage. Men intet andet – heldigvis.

- Rask efter løbetur?

Det var næsten sværest at vide, hvornår jeg havde været rask i 48 timer, eftersom jeg ikke havde følt mig særlig syg.

10 dage inden jeg flyttede i kælderen, havde jeg løbet 22 km langs Limfjorden. Det var lige inden Copenhagen Marathon blev aflyst – hvad der skulle have været mit 10. marathon på 10 år. Nu må jeg vist se mig om efter et løb i efteråret.

Under Kasper Svendsen Juhls frivillige eksil har hans søn kaldt ham for ”Kælder-Far”. Privatfoto

Aftalen blev derfor: Efter frokost i kælderen lørdag. Derefter en løbetur. Var kroppen fin derefter, kunne jeg flytte op igen.

5 km med gennemsnit 4:25 min/km – tjek. Klarede Skovbakkevej – tjek. Ahh, endelig op til overfladen.

Klar til kamp

Føtex søndag: Første gang ude at handle. Her stødte jeg selvfølgelig ind i nogle bekendte – sjovt som man har et behov for hurtigt at fortælle, at man er rask igen – de skulle jo ikke tro, at jeg snød med karantænen...

Mandag: Tilbage på arbejde. Tilbage i kampen. Sygehuset står stadig. Kunne konstatere, at det heldigvis ikke ligner noget i nærheden af italienske tilstande.

Kasper Svendsen Juhl ved teltene foran pandemi-afsnittet på Aalborg Universitetshospital, hvor folk bliver testet. Foto: Peter Broen

Kom tilbage i tide

Rigtig mange bliver testet, men egentlig ret få positive. Sådan set rigtig glædeligt. Der er således heldigvis ikke behov for mig som intensiv læge. Endnu.

Så er det godt, at der er rigelig med andre opgaver. Kom netop tilbage i tide til at være med i opstart i et nyt forskningsprojekt vedrørende de svageste lungepatienter med COVID-19.

Efter at have været i karantæne i kælderen i familiens hus er Kasper Svendsen Juhl nu rask og i fuld gang med arbejdet igen. Foto: Peter Broen

Så i stedet for at slappe af om aftenen, brugte jeg 3 timer på at læse protokoller igennem og blive certificeret til programmet, samtidig med at Mette Frederiksen i baggrunden snakkede om at lukke skolerne op – velkommen tilbage i hjulet.

