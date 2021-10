Martin Nielsen: Der er en skandale under opsejling i Aalborg

I Nordjyske 23. oktober kan jeg konstatere, at advokatundersøgelsen i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune forsinkes til efter valget. Advokatundersøgelsen skulle afdække, om By- og Landskabsforvaltningen har haft en ulovlig praksis med hensyn til brugen af de såkaldte udbygningsaftaler i forbindelse udvikling af byen.

En udbygningsaftale skal ifølge loven være på opfordring af bygherren og vigtigste af alt, den skal være frivillig. Nu står det klart, at undersøgelsen forsinkes.

Det var ellers en klar forudsætning i det kommissorium, som advokatfirmaet fik af politikerne i Aalborg Kommune, at den skulle være tilendebragt inden kommunalvalget. Advokatfirmaet Horten skal angiveligt bruge endnu en måned på at komme med en konklusion, fordi der er indleveret over 1,6 millioner dokumenter til gennemlæsning og analyse. Man kan undre sig over, at det er nødvendigt at forholde sig til så mange dokumenter, og hvem der mon kan have interesse i at overvælde advokaterne med et så omfattende materiale? Ud fra aktindsigter ved vi i Spritten A/S, at der de seneste 10 år er indgået 30 udbygningsaftaler. Dertil kommer syv til ti verserende udbygningssager.

Spritten A/S har selv afleveret et simpelt materiale til brug for undersøgelsen, og B&L har fremsendt alle bilag i vores tilsynssag. Vores materiale fylder cirka 3-400 sider grundet de mange bilag til tilsynssagen. Hvis det er korrekt, hvas Hans Henrik Henriksen udtaler, så er der 40.000 dokumenter i hver sag. Udefra dette kunne man godt få den tanke, at der er andre interesser på spil, så der derfor er brugt en forvirringstaktik, således at Horten advokaterne skal lede efter den berømte nål i en høstak. En noget dyr tidsudtrækning som nogle i By og Landsskabsforvaltningen åbenbart finder nødvendig?

Som det måske er læseren bekendt, har Spritten A/S indleveret en klage til det kommunale tilsyn om netop brugen af udbygningsaftaler i kommunen. Vi har derfor allerede fået et ganske godt kendskab til en række af sagerne, og det er vores vurdering, at der i den grad har været tale om en tvivlsom praksis.

Vi vurderer, at det er relativt let og hurtigt at sandsynliggøre, at der er indgået en række udbygningsaftaler, hvor bygherrerne har måttet betale for kommunens ønsker. Man bør holde for øje, at konsekvensen ved en ulovlig praksis kan blive, at bygherrerne skal have tilbagebetalt et større millionbeløb. Ud fra de sager, vi har set, er det vores vurdering, at der kan blive tale om et beløb på mindst 50-100 millioner, som Aalborg Kommune skal tilbagebetale, såfremt det viser sig, at praksis har været ulovlig. Dertil kommer tilbagerulning af de respektive lokalplaner knyttet til udbygningsaftalerne og aftaler forbundet med disse.

Alene af den grund er det skandaløst, at politikerne accepterer, at der ikke skal afleveres en delkonklusion inden valget. Vælgerne har krav på at vide, om og i givet fald i hvilket omfang, den nuværende administration med Socialdemokratiet i spidsen har været involveret i mulige ulovligheder. Læseren bedes også bemærke, at sagen allerede synes at have haft konsekvenser i forvaltningen. Således har den nuværende rådmand Hans Henriksen fra Socialdemokratiet valgt at meddele, at han ikke genopstiller til den kommende byrådsperiode.

Vælgerne har krav på at vide, dels om der er begået ulovligheder i forvaltningen, dels om de politikere, der skal stemmes på til kommunalvalget 16. november, har været involveret i den her sag. Med den nuværende situation risikerer befolkningen at blive vildledt.