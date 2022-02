Martin Nielsen: Per Clausen manipulerer med sandheden

Indlæg af Martin Nielsen, direktør for Spritten A/S.

I et debatindlæg på Nordjyske.dk skriver Per Clausen (EL), at Martin Nielsen og Spritten A/S ville tjene 9,5 millioner på udbygningsaftaler. Den pæne udgave af dette er, at det er manipulation med sandheden. Den mindre pæne udlægning er, at det er decideret løgn, og at Per Clausen ikke forstår sammenhængen.

Spritten A/S har haft økonomiprofessor ved AAU, Poul Israelsen, til at konsekvensberegne effekten af udbygningsaftalerne.

I udbygningsaftale 1 ville Aalborg Kommune have Spritten A/S til at betale 2,5 mio. kr. til kystsikring. Og i udbygningsaftale 2 ville Aalborg Kommune have, at Spritten A/S skulle betale 3,3 mio. kr. Dette giver samlet 5,8 mio. kr.

Per Clausen fremhæver endvidere, at ekstra byggeretter i bytte for udbygningsaftaler ville have været en fordel både for Spritten A/S og A. Enggaard A/S.

Professorens dokumentation viser imidlertid, at dette ikke er korrekt, idet vi i klagesagen til Ankestyrelsen kan dokumentere, at A. Enggaard A/S i alle henseender blive forfordelt i forhold til Spritten A/S.

Rådmand Per Clausen skriver, at det var på grund af Enhedslistens ”heroiske indsats”, at Spritten A/S ikke blev tildelt ekstra byggeretter på Spritten. Dette er imidlertid ikke korrekt, idet forvaltningens begrundelse var, at Ejendomsfonden Artcenter Spritten A/S havde udtrykt bekymring for, om publikum ville kunne se Limfjorden fra værket.

Af rådmandens debatindlæg fremgår endvidere, at udbygningsaftaler er skyld i, der bygges for højt og for tæt i Aalborg. Imidlertid er det uvederhæftigt, at Per Clausen fralægger sit politiske ansvar.

I planlovens §1 stk. 2 står der, at der "ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling." Det betyder, at det er byrådspolitikernes pligt at sikre, at der sker en hensigtsmæssig udvikling af kommunen. Såfremt dette hensyn ikke opfyldes, har byrådspolitikerne pligt til at sige nej.

Endvidere skriver Enhedslisten selv i et nyhedsbrev dateret 25. oktober 2019, at de vælger at stemme for flere byggeretter på Østre Havn, fordi ”investorerne også forpligter sig til at etablere Østre Havnepark”. Dermed har Per Clausen selv bidraget til ”bytte-bytte-købmand-mentaliteten”.

Per Clausens indlæg i Nordjyske 1. februar 2022 udstiller, at rådmanden ikke har sat sig ind i sagen nede på Spritten; desværre en adfærd vi efterhånden har set mange gange på de sociale medier.