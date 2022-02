Per Clausen: Det er Martin Nielsen, der manipulerer – ikke mig

Kommentar af Per Clausen, klima- og miljørådmand i Aalborg Kommune (EL)

Martin Nielsen har helt ret i, at både han og A. Enggaard A/S ville have gavn af gennemførelsen af de to udviklingskontrakter på Spritten, udover de 14 millioner, som Martin Nielsen ønskede at tjene på at lægge tre etager på sit byggeri.

Gennemførelsen af de to projekter ville nemlig øge værdien af deres investering. Ifølge Martin Nielsen ville de aftaleudkast, der blev forhandlet, primært gavne Enggaard. Det er muligvis rigtigt, men det ændrer ikke noget ved hovedkonklusionen i mit debatindlæg: De udbygningsaftaler, som er indgået i Aalborg Kommune, har stort set altid givet bygherren en større fortjeneste, end han ellers ville have fået.

Det er også rigtigt, at jeg ikke var den eneste, som afviste Martin Nielsens ønske om at få lov til at lægge tre etager på sit byggeri. Også Ejendomscenter Artcenter Spritten protesterede. Det ændrer bare ikke noget ved, at den oprindelige lokalplan for området var baseret på en aftale mellem Socialdemokratiet, De Radikale og Enhedslisten, og at Hans Henrik Henriksen derfor spurgte mig, hvad jeg sagde til Martin Nielsens planer – og at jeg afviste dem.

I politik er det helt almindeligt, at man lytter til sine aftaleparter, så jeg tror på Hans Henrik Henriksen, når han siger, at vores modstand under alle omstændigheder ville have fået afgørende betydning.

Derimod er det forkert, at jeg fralægger mig mit politiske ansvar. Jeg påtager mig selvfølgelig ansvaret for de lokalplaner, vi har stemt for, men også ansvaret for, at Enhedslisten har stemt imod flere lokalplaner end noget andet parti i byrådet.

Det er også forkert, når Martin Nielsen skriver, at vi har stemt for en lokalplan på Østre Havn, FORDI ”investorerne også forpligter sig til at etablere Østre Havnepark”.

Det fremgår klart både i det nyhedsbrev, som Martin Nielsen refererer fra, og af mit indlæg på byrådsmødet, at vi stemmer for en lokalplan med mulighed for at bygge højere, fordi byggeriet bliver mere varieret med bedre mulighed for, at sollyset kan trænge igennem, og at vi derudover er glade for, at investorerne nu medvirker til at sikre, at Østre Havnepark bliver etableret.

Konklusionen er, at det er Martin Nielsen, der manipulerer – og ikke mig.