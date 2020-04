Tinas dagbog: Længsel efter normalitet

Øster Hornum, mandag 6. april, kl. 22:32:

Antallet af indlagte på afdelingen har i store træk været konstant de sidste par uger, og det er som om, at der er en form for våbenhvile i den her corona-krig, jeg midt i marts blev dumpet ned i.

Det har givet plads til at lære de andre kollegaer lidt bedre at kende, når vi mødes i kaffestuen til de pauser, som er så tiltrængte, når man arbejder med beskyttelsesudstyr på.

Håb og skuffelse

Nu sidder jeg her og grubler efter at have hørt statsminister Mette Frederiksens pressemøde.

Under udsendelsen havde jeg i den ene arm en datter, som blev rigtig skuffet over, at hun skulle blive hjemme fra skole fire uger mere - og i den anden arm en søn, som synes, det var dybt uretfærdigt, at han "allerede" skal i skole igen næste onsdag

Tina Hjortkær Nielsen har hjemmeskolet sine to børn under corona-epidemien. Nu ser hun frem til en mere normalt hverdag, selvom hun forventer et øget pres på pandemi-afsnittet. Foto Lars Pauli

Et skridt i den rigtige retning

Selv blev jeg først glad over, at vi skal til at åbne lidt op for Danmark igen. Glad, fordi det vurderes, at det er forsvarligt.

Jeg tror, at jeg vil komme til at yde sygepleje på en anden måde, end jeg gør nu. Tina Hjortkær Nielsen, Anæstesisygeplejerske

Det er vel trods alt et skridt i den rigtige retning, og guderne skal vide, at jeg længes efter en større grad af normalitet, socialt samvær og et samfund, hvor vores muligheder ikke er så indskrænkede, som de er nu.

Foto Lars Pauli

Syg af arbejdet?

Jeg har lige nu ikke oplevelsen af, at vi mangler udstyr. Jeg kan se, at maskerne vi bruger, varierer i mærke og udgave, og det samme gælder beskyttelsesbrillerne. Men kasserne har endnu ikke været tomme.

Tanken om at kunne blive alvorligt syg af at passe mit arbejde fyldte en del de første par uger, men gør det ikke på samme måde længere.

Hvem er Tina? Tina Hjortkær Nielsen er 44 år. Hun er gift med Stefan, og sammen har de 13-årige Caroline og Jonas på 11 år. Familien bor i Øster Hornum - sammen med hunden Buffy. Hun blev uddannet sygeplejerske i 2003 og har sidenhen uddannet sig til anæstesisygeplejerske. Arbejder p.t. på pandemi-afsnit P2 på Aalborg Universitetshospital. Er til daglig ansat på Farsø Sygehus. Tina har i lighed med lægen Kasper Svendsen Juhl sagt ja til at lave dagbøger for NORDJYSKE for at give et indblik i, hvad det vil sige at være en del af pandemi-beredskabet. VIS MERE

Fremtiden bliver anderledes

Jeg er spændt på, hvordan kommer det til at se ud i ugerne efter påske. Hvis der kommer en kraftig stigning af indlagte, når Danmark begynder at åbne op igen, er jeg i forhold til fysiske sengepladser fortrøstningsfuld.

Tina ved en af sengepladserne på pandemi-beredskabet på Aalborg Universitetshospital. Privatfoto

Jeg ved, at der har været arbejdet på højtryk for at gøre flere pladser klar, og på etagen lige over P2 står en hel afdeling klar til at modtage intensive patienter.

Men jeg tror, at jeg vil komme til at yde sygepleje på en anden måde, end jeg gør nu, idet de faglige ressourcer må fordeles anderledes, og jeg er spændt på, hvad det kommer til at betyde for min arbejdsdag.

Jeg krydser fingre for, at en markant stigning af indlagte patienter udebliver, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor længe kommer pandemien så til at vare.

Dagbøgerne er redigeret i fællesskab af journalisterne Emma Fjordbak, Caspar Birk og Lars Teilmann.

