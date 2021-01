Erhvervsklumme: Opsagte medarbejdere kan forvandles til ambassadører

NORDJYLLAND:Corona er her. Smittetallene er her. Restriktionerne er her, og kontakttallene er her.

Uha, hvor har vi brug for noget optimisme, noget at glædes over og noget at være stolte af lige nu.

Jeg har noget at glædes over, og jeg kender nogle, som har noget at være stolt over. Det kunne jeg godt tænke mig at dele med alle jer, der læser med her.

I mit arbejdsliv, som jo i vid udstrækning lige nu foregår fra hjemmekontoret, hjælper jeg afskedigede medarbejdere med at komme videre i et nyt og spændende job.

Allerede her har jeg meget at glædes over.

Det er ganske enkelt et privilegium at få lov til at være med til at flytte mennesker og hjælpe dem videre. Nå, tilbage til historien.

Sidste år fik jeg 12 afskedigede medarbejdere fra en nordjysk virksomhed i outplacement-forløb.

Jeg skulle rådgive dem, sparre med dem og hjælpe dem videre til et nyt job. I slutningen af 2020 – og på trods af corona – kunne jeg med glæde konstatere, at alle 12 havde landet et nyt job. Og det var endda jobs, som de alle var rigtig glade for. Wow, det var dejligt.

Selvfølgelig var det skønt for de 12 personer, men det var også superdejligt for den virksomhed, som havde taget en strategisk beslutning om at hjælpe deres medarbejdere godt videre. Virksomheden havde nemlig taget stilling til, at de i deres off-boarding ville tilbyde outplacement til afskedigede medarbejdere.

Set med mine øjne får virksomheden mindst tre ting ud af deres strategi.

For det første behandler de deres opsagte medarbejdere med stor respekt og får dem sendt godt videre.

For det andet får de skabt ro og tryghed hos de medarbejdere, der bliver tilbage på arbejdspladsen, fordi der er nogle, der tager sig af deres tidligere kollegaer.

Og for det tredje så får virksomheden faktisk 12 glade og tilfredse ambassadører, som følte sig godt behandlet, og som går ud ad døren uden af smække med den.

Flere af dem talte faktisk meget rosende om den arbejdsplads, der havde valgt at afskedige dem.

Jeg glædes over, at de alle 12 fik super gode jobs, og virksomheden er stolt over at tilbyde og facilitere en professionel offboarding.

At man som virksomhed tilbyder sine opsagte medarbejdere hjælp til at komme videre, kan have stor betydning.

Helt overordnet viser det en holdning om og en accept af, at man har sine medarbejdere til låns, og at når tid er, så skal de afleveres pænt til den næste. Brug og smid væk hører ikke til i 2021!

Konkret betyder det, at den opsagte faktisk kommer godt ud ad døren, og at de ikke-opsagte oplever en arbejdsplads, der har gode værdier, der rækker helt hen til exit-skiltet.

Det betyder også, at arbejdspladsen bliver godt ratet på JobIndex, Trustpilot m.m.

Og så betyder det selvfølgelig et styrket og stærkt employer brand og hvem kan ikke godt bruge positiv omtale?

Rigtig mange – både små og store - virksomheder har taget stilling til deres offboarding-strategi. Har du?

Hvis ikke, så tænk på hvor let det er at få noget at glædes over og være stolt af – også i en corona-tid.