DF'er fik fjernet tyroler-billede: Facebook krænker min ytringsfrihed

Erik Høgh-Sørensen bor i Sindal og er folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Han er desuden medlem af regionsrådet og har sæde i DF’s hovedbestyrelse.

SOCIALE MEDIER: For første gang i mine langt over 10 år på Facebook har jeg nu prøvet at få fjernet et opslag, hvilket giver et sjovt lille indblik i Facebook-monopolets censur.

Det hele startede med mit sikkert kiksede forsøg på at være morsom, da jeg før en tyroler-fest i Hjørring lavede en ”tyroler-dress code” for Dansk Folkeparti.

Vi DF’ere bør være varsomme, når vi maler et overskæg på os selv. Er overskægget for lille, vil de krænkelses-parate se det som Hitler-moustache. Er overskægget for stort, ses det som hån af ”negre/sorte/mexicanere”.

Omgående fjernede Facebook opslaget uden konkret begrundelse. Alle mine appeller blev afvist, ikke af et menneske, men en computer. Derefter steg censuren af mig som demokratisk valgt politiker. Jeg fik også fjernet mit opslag på Instagram, som jo ejes af Facebook.

Nu steg morskaben. Ovre på Twitter, hvor der er lidt højere til loftet, skrev jeg, at Facebook krænker mig og min ytringsfrihed og Danmarks Grundlov.

Så stod venstreorienterede og radikale tweeps i kø for at fortælle mig, at min grundlovssikrede ytringsfrihed slet ikke kan krænkes af en privat virksomhed. Grundloven, forlød det, regulerer forholdet mellem borger og stat, ikke private virksomheder.

Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 samt Tronfoelgelov af 27. marts 1953 med underskrifter. Arkivfoto: Poul Petersen

Det er helt forkert. Grundlovens paragraf 77 kræver, at ”censur kan ingen sinde på ny indføres” i Danmark. Denne paragraf er altomfattende og har til hensigt at bevare ytringsfriheden i Danmark for tid og evighed. Det kan ikke omgøres af Facebooks sniger-censur, for bag den private virksomhed Facebook er mennesker af kød og blod, Mark Zuckerberg f.eks., og de er borgere, som skal overholde Grundloven på dansk jord.

Den til tider ophedede Twitter-debat fik Danmarks Radios ”Detektor”-redaktion til at ringe til mig.

De kunne berette, at hele tre jurister var uenige med mig. Jeg svarede, at juristernes tolkning af Grundloven nu engang bare var deres subjektive tolkning. Grundloven er nemlig fascinerende stærk og enkel. Vi borgere forstår instinktivt ordene, og min tolkning er, at Facebook krænker paragraf 77. Ikke bare i mit tilfælde, men også i mange andre og værre tilfælde.

Detektor kunne også påpege, at jeg selv har meldt mig ind i Facebook, og at jeg dermed skal overholde Facebooks medlemsregler. Det er korrekt, men det er faktisk Facebook, som bryder vores indbyrdes privatretlige aftale. Ikke mig.

Essensen i aftalen er, at Facebook får mine personlige oplysninger gratis, mens jeg til gengæld har lov at ytre mig, så længe jeg gør dette på lovlig vis. Facebook har i øvrigt før brudt denne aftale med 87 millioner mennesker, jævnfør den såkaldte Cambridge Analytica-skandale.

Til Detektor sagde jeg, at det er mere korrekt og præcist at sammenligne Facebook med ejerne af en kæmpestor privat fællesvej i Danmark. De ejer måske nok vejen, men de er forpligtet til at tillade offentlig færdsel i henhold til færdselsloven.

Hertil kommer, at Facebook-imperiet i disse år er et monopol, som kvæler bittesmå danske medier som DR, der i modsætning til Facebook skal overholde dansk lov. Det er en urimelig konkurrence-fordel for Facebook.

Facebook-imperiets omsætning i 2019 når måske op på 450 milliarder kroner, mens den danske stats støtte til danske medier traditionelt er i omegnen af fem milliarder kroner om året. Det siger alt. Facebook bryder både den danske Grundlov og EU’s konkurrencelovgivning, men det går an, for EU-bureaukratiet og Facebook er gode venner.

Jeg vil give læserne en chance for selv at teste Facebooks censur. Skriv ordene ”Tommy Robinson” og intet andet. Kun de to ord. Så får du censor-prygl. Facebooks kommunikationschef Peter Münster har over for fagbladet Journalisten bekræftet, at ordene ”Tommy Robinson” er nok til, at et opslag bliver fjernet.

Så ekstrem er altså Facebooks censur og krænkelse af Danmarks Grundlov.

Jeg skrev naturligvis til Peter Münster allerede 3. november for at klage over fjernelsen af mit tyroler-opslag. Jeg er en følsom verdensborger, der gerne vil forebygge fremtidige krænkelser, og derfor er opslaget relevant for offentligheden.

Men hverken min skriftlige klage eller et efterfølgende telefonopkald har kunnet skaffe kontakt til selve chefcensoren.

Jeg går ud fra, at Peter Münster og hans SoMe-censorkorps har for travlt til at overveje deres grundlovsbrud.

De har jo sikkert umådelig travlt med at jage rundt med alle denne verdens ”Tommy Robinson”-er....