Det er hårdtarbejdende danskere, der har skabt vores fantastiske samfund

Af Sólbjørg Jakobsen,spidskandidat (LA) i Aalborg, Højgården 69, 9380 Vestbjerg, kontakt@solbjorg.dk

I dag er det Grundlovsdag, og det markerer vi naturligvis med Dannebrog herhjemme. Det er et helt fantastisk syn, når man bevæger sig ned langs havnen i Aalborg. Men glæden ved synet kommer ikke af sig selv. For vi bor i et fantastisk samfund, men vi er bestemt ikke kommet sovende til det. Det har taget generation efter generation af hårdtarbejdende danskere at opbygge det velstillede og frie samfund, vi nyder godt af i dag. Og det er alle dem, jeg tænker på i dag.

Nok bor jeg i dag i Nordjylland, men som barn voksede jeg op et andet skønt sted i Rigsfællesskabet, nemlig på Færøerne. Der blæser det, om muligt, endnu mere, men folk smiler lige så meget, som de gør her i det nordjyske! Lige siden jeg var barn, har jeg drømt om at flytte til Aalborg, og for præcis et årti siden blev det så til virkelighed. Jeg kunne ikke være lykkeligere for at have flyttet til denne skønne by ved fjorden - også selvom jeg i dag bor i lidt mere rolige omgivelser i Vestbjerg.

Jeg ved ikke, om det skyldes den samme kolde luft og ubarmhjertige vind, men vi nordjyder har meget af den samme sunde livsindstilling, jeg voksede op omkring på Færøerne. Folk kues ikke så let, men til gengæld har man en særlig lune.

Og begge steder lægger man en medfødt ære i at passe på hinanden og ellers passe sit eget. Man er ikke bange for at smøge ærmerne op, når der skal arbejdes, og man er heller ikke bange for at tage tyren ved hornene og sige tingene, som de nu engang er. Hver eneste dag står man op og gør sig umage. Også selvom om man skal ud på cykelstien i modvind og regn. Og også selvom man skal tidligt op og smøre rugbrødsmadder. Og også selvom man skal ud på vandet og fange fisk.

Fra Thorshavn til havnen i Aalborg knokler tusindvis af mennesker hver eneste dag for, at de kan forsørge sig selv, deres familier og resten af samfundet. Og de udgør faktisk langt størstedelen af befolkningen. Helt uden at nogen beder dem om det. Og helt uden, at kommunen ringer og vækker de unge om morgenen. Men ganske enkelt fordi folk tager ansvar - for dem selv, for andre og for samfundet - helt af egen fri vilje. For de kan godt selv. Og det gør det gerne. Helt uden brok.

Vi skal selvfølgelig ikke hylde dem - for det har de hverken bedt om eller brug for. Og har man nogensinde mødt en nordjyde, så ved man også, at røde løbere og klapsalver kan han fint være foruden.

Nej, vi skal i stedet anerkende den indsats, alle i det konkrete og arbejdende Danmark hver eneste morgen lægger for dagen. Og vi skal som samfund for alt i verden ikke stå i vejen. Derfor kæmper jeg for at blive et frisk pust blandt en af de 31 medlemmer i Aalborg Byråd, som skal findes til dette års kommunalvalg.

Som spidskandidat for Liberal Alliance mener jeg nemlig, at det er politikernes opgave at gøre livet lettere for borgerne - og ikke omvendt. Det er det offentlige, der skal arbejde for borgerne - og ikke borgerne der arbejder for det offentlige. Derfor skal skatten på arbejde sænkes, og vi skal som politikere lade borgerne passe sig selv og sit eget.

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg derfor kæmpe imod højere beskatninger af det arbejdende Danmark. Jeg vil kæmpe imod kommunale prestigeprojekter som letbaner, selvlysende bænke og dyre kunstværker i

byrådssalen. Jeg vil kæmpe imod offentligt finansierede valgkampagner for borgmesteren. Og jeg vil kæmpe for mere frihed og ansvar til borgerne. For vi kan godt selv. Og vi gør det gerne. Helt uden brok.

Det budskab vil jeg kæmpe for at sprede hver eneste dag frem til næste års kommunalvalg. Og jeg vil stå tidligt op sammen med alle jer andre og arbejde for, at vi som borgere kan få mere frihed fra kommunen. Og resten af Grundlovsdagen vil jeg tænke på de hårdtarbejdende nordjyder.