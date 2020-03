Kaspers dagbog: Hviler ud efter weekendvagt

Hasseris, mandag 30. marts, kl. 10.00:

Sidder hjemme i stuen med formiddagskaffen. Blev tidligere lokket til et kaffeabonnement, hvor jeg af og til får sendt kaffe med posten. Egentlig ganske praktisk nu, hvor cafeerne er lukkede. Jeg kan samtidig støtte min gamle yndlingskaffebar fra tiden i Aarhus. Hviler ud efter vagt i weekenden.

Ungerne er i fuld gang med hjemmeskole. Min yngste søn skal på videolink med sine klassekammerater for første gang – han glæder sig helt vildt.

Som for alle andre er det en tid med omskiftninger. I dag er jeg hjælpelærer. I weekenden havde jeg vagt fredag og søndag på Aalborg Universitetshospital. Det blev sent, specielt fredag, da vi netop åbnede endnu et pandemi-afsnit. Vi er nu oppe på otte afsnit, fordelt på Aalborg og i Farsø, og det niende er på vej.

Skohilsner, buk og albuestød

Sengeafdelinger bliver for tiden flyttet rundt og rundt for at give plads til flere corona-afsnit. Tidligere corona-sengeafsnit bliver omdannede til intensiv-afsnit. For tiden ser det ud til, at vi er foran epidemiens udvikling – både hvad angår almindelige og intensive sengepladser.

Læger og sygeplejersker bliver omskolet til at passe de mange intensive pladser, der bliver åbnet. Det har nu også ramt mig. Jeg har tidligere arbejdet to år som anæstesi-læge. I fredags fik jeg at vide, at jeg er blevet udtaget til at indgå i pasningen af de intensive patienter.

Det er godt nok en del år siden, at jeg har arbejdet på en intensivafdeling, så jeg skal på genopfriskningskursus – vist nok i denne uge.

Arbejds- og vagtplaner er nu mest rettesnore i vores afdeling. Vi fordeler os i forhold til, hvor der mangler hænder.

Almindelig morgenkonference er afløst af et mindre møde for dem, der skal bytte vagt. Alt sammen for ikke at være for mange samlede på et lille sted.

Hver anden stol er fjernet fra konferencebordet, og håndtryk er aflyst af skohilsner, buk eller albuestød.

Idé kan hjælpe corona-patienter

Jeg kom sent hjem søndag aften. Weekendvagten bar præg af mange forskellige opgaver.

Nyindlagte patienter på akut-afdelingen, mit almindelige arbejde på lungemedicinsk sengeafdeling, tre patienter fordelt på to forskellige intensivafdelinger, og så hjalp jeg lægerne på det ene af de nye corona-afsnit.

Alt i alt mange forskellige steder på sygehuset, så jeg har gået en del. Et par nyopdagede COVID-19 tilfælde. Heldigvis ingen nye patienter, der skulle på intensiv.

Sluttede med at sende en mail til min chef med forslag til et par ændringer vedrørende hvordan vi giver ilt på ét af de nye corona-afsnit - eksempelvis at vi på lungemedicinsk afdeling har udstyr, der giver ekstra ilt, så man i nogle tilfælde kan undgå at lægge patienter i respirator.

Alt bygges så hurtigt op. Når vi begynder at arbejde i de nyetablerede pandemi-afsnit, vil der altid være småting, man kan ændre eller optimere.

Værst i påskedagene

Stemningen føles mest som stilhed før stormen. Det er svært at vide nøjagtig, hvordan det bliver, når epidemien er på sit højeste. Alle ønsker, at hele systemet kører gnidningsfrit på det tidspunkt, hvor presset er størst.

For tiden siger eksperterne, at det bliver værst i påskedagene, hvor jeg også skal arbejde. Jeg krydser fingre for et så mildt forløb som muligt. Samtidig er det imponerende, hvor meget det er lykkedes at stable på benene på så kort tid. Vi får helt sikkert travlt, men i dag er jeg overbevist om, at vi nok skal klare det.

Vejret viser sig fra sin bedste side. Kaffen er drukket. Tror snart en tur ud med børnene kunne være godt. De har fået til opgave at finde forårstegn.