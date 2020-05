Lægen Kasper blev smittet - nu skal hans blod hjælpe corona-patienter

Hasseris, 5. maj 2020, kl. 22.11

Hvis man en anden gang skal igennem en krise som den aktuelle, må man håbe på lige så godt vejr, som vi har haft.

Ungerne har virkelig nydt at kunne se deres venner igen, selvom det kun har været en lille skare i legegrupper og hovedsageligt udenfor.

- Det er endda blevet til en børnefødselsdag i weekenden. Rigtig hyggeligt med boller og kakao på terrassen. Men den efterhånden traditionelle vandkamp for 20 børn i haven må vente til en anden gang, fortæller Kasper Svendsen Juhl. Foto: Peter Broen

Min datter har allerede fået en udtalt brun kulør. Og udendørs legeaftaler er nu sjovest i tørvejr.

Som at løbe et maraton

Min søn er ved at være lidt træt af al den corona-snak. Jeg forstår ham godt. Fodboldtræning er sjovest nede i klubben. Jeg må minde mig selv om, at corona-træthed må betyde, at vi derhjemme hverken er truet på arbejdslivet eller befinder os i et land, der er i corona-kaos.

Om skribenten Kasper Svendsen Juhl er afdelingslæge med speciale i lungemedicin på Aalborg Universitetshospital Har har studeret medicin i Aarhus og blev uddannet læge i 2007. Har arbejdet i Aalborg, Aarhus og Randers. Bor i Aalborg med sin kone og deres to børn på 8 og 10 år. VIS MERE

Det må være lidt som at have løbet 35 km af et maratonløb: Man er godt og grundig træt af det hele. Alt gør lidt ondt - men man må bide tænderne sammen og fortsætte til mål. At springe fra vil betyde, at al forarbejdet, sliddet og intentionerne var forgæves.

- Jeg skal snart tappes

Som tidligere COVID-19-patient er mit blod nu blevet mere værd. Jeg skal således snart ind og tappes, så de antistoffer, jeg har dannet imod virusset, kan bruges til behandling af nysmittede patienter.

Allerede mens man er ved at blive syg, og virusset formerer sig, kan man gå ind og begynde bekæmpelsen ved brug af antistoffer. Så man vil forhåbentlig kunne hjælpe dem, der bliver rigtig syge af det, hvis man fanger det tidligt i forløbet.

Immunitet holder ikke for evigt

I det blod, som jeg og andre corona-smittede kommer til at levere, sier man blodceller fra, så kun plasmaet er tilbage. Plasmaen indeholder antistoffer, og det vil man give som en blodtransfusion. Man forsøger i bund og grund at påføre min immunitet til en anden.

Men antistoffer holder ikke evigt, og som vacciner er de som regel dårlige til at give langvarig immunitet. Lige nu har jeg sandsynligvis et vist niveau af antistoffer, fordi jeg har været smittet. Og derfor er der masser at hente fra mit blod. Men om et halvt år vil mit niveau af antistoffer over for COVID-19 være lavt.

Og historisk set har man brugt antistoffer masser af gange til at slå andre ting ned med. Ja, man skal ikke afskrive de helt gamle metoder til infektionsbekæmpelse.

Corona-patienter i fremtiden

På arbejdet diskuteres strategier for normalisering af forholdene. Der er nu gået omkring to uger uden alvorlige tilfælde af COVID-19. Mange bliver testet.

Der er stadig personer, som bliver testet positive, men heldigvis er stort set alle tilfælde så milde, at det kan klares hjemme. På intensivafdelingen er der dog stadig patienter, men antallet svinder for tiden.

Corona-afsnittene reducerer derfor også i antal og sengepladser som resultat af dette. Jeg tror dog ikke, vi slipper helt af med dem en god tid endnu. Så længe samfundet er i gang med at åbne, er der altid en risiko for, at kurven kan gå op igen.

Patientkontakt uden isolationsudstyr

Morgenkonferencer på vores afdeling foregår fortsat i mindre grupper, og der er ikke de sædvanlige indslag endnu med undervisning for alle, gennemgang af interessante tilfælde eller nye artikler.

Det er iført dette antræk, at Kasper Svendsen Juhl tilser corona-patienter - heldigvis er der færre indlagte og derfor mindre brug for fuldt beskyttelsesudstyr. Privatfoto

Megen kontakt til patienter foregår stadig over telefon, men der åbnes lige så stille op for, at flere folk igen kan komme ind til kontrol ved en læge.

Det gode er, at jeg i et par dage ikke har været nødt til at møde en patient i fuld isolations-udstyr. Og solen skulle vist også skinne i morgen.

Dagbøgerne fra pandemi-beredskabet er redigeret i fællesskab af journalisterne Emma Fjordbak, Caspar Birk og Lars Teilmann.