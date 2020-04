Tinas dagbog: - Svært at give den besked

Tina Hjortkær Nielsen er 44 år.

Hun er gift med Stefan, og sammen har de 13-årige Caroline og Jonas på 11 år.

Familien bor i Øster Hornum - sammen med hunden Buffy.

Hun blev uddannet sygeplejerske i 2003 og har sidenhen uddannet sig til anæstesisygeplejerske.

Arbejder p.t. på pandemiafsnit P2 på Aalborg Universitetshospital.

Er til daglig ansat på Farsø Sygehus.

Tina har i lighed med lægen Kasper Svendsen Juhl sagt ja til at lave dagbøger for NORDJYSKE for at give et indblik i, hvad det vil sige at være en del af pandemi-beredskabet.