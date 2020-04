Tinas dagbog: - Vi er flyttet i "liebhaveri"

Øster Hornum, tirsdag 28. april, kl. 9.14:

Så blev det tiden, hvor flere af sygehusets funktioner og dermed også operationer skal genoptages. Som alle ved, har nogle af disse i længere tid været sat på stand by som følge af corona. Det betyder, at flere af mine kolleger fra pandemiafsnittet er trukket tilbage til deres respektive afdelinger. Det samme er flere af de kolleger, jeg normalt arbejder sammen med ved anæstesien i Farsø.

Ikke blandt de udvalgte

Hvem der skal retur på deres normale afdelinger, er selvfølgelig en beslutning taget på ledelsesniveau. Og selvom jeg sagtens kan se fornuften i prioriteringen, må jeg da indrømme, at hjertet sank en lille smule, da jeg så, at mit navn ikke var blandt de udvalgte.

Jeg har dog stadig mange gode, sjove, meningsfulde og lærerige arbejdsdage her i pandemiafsnittet, og efter en dejlig solrig friweekend, vendte jeg i går tilbage til en spritny afdeling. Det er skam stadig pandemiafsnittets intensive afdeling, men vi hedder nu P8 og er flyttet i nye lokaler.

Det såkaldte medicinerhus huser nu pandemiafsnittets intensive afdeling, hvor Tina Hjortkær Nielsen arbejder. Arkivfoto: Claus Søndberg

Frisk luft i pauserne

En afdeling i medicinerhuset, som før pandemien husede diverse ambulatorier, er på kort tid lavet til en toptunet intensiv afdeling. Jeg er imponeret over, hvad der i disse tider kan lade sig gøre.

På P2 var lokalerne meget gamle og havde ekstremt dårligt indeklima - det føles nærmest som om, at vi nu er flyttet i decideret libhaveri.

Vi har lyse lokaler med store vinduespartier, højt til loftet, lifte installeret på alle sengestuer, og der er mulighed for at gå ud i en lille atriumgård og trække frisk luft i pauserne. Det gør virkelig noget ved arbejdsglæden.

Tina Hjortkær Nielsen er meget tilfreds med de nye lokaler. Privatfoto

Afdelingen er nu nednormeret til kun 10 intensive pladser, hvoraf godt halvdelen er besat p.t. Selvfølgelig med mulighed for at opgradere, hvis det bliver nødvendigt.

En kendt stemme betyder noget

Den stigning, der var forudsagt til at komme i påsken, kom aldrig, og på intensivafdelingen har vi nu ikke modtaget nye patienter i de seneste to uger. Det betyder samtidig, at de patienter, vi har på afdelingen nu, har været indlagt i forholdsvis lang tid.

Jeg tror ikke, at de indlagte patienter som sådan har nogen fornemmelse af tiden, men for de pårørende er det hårdt. Med et nyt tiltag i afdelingen prøver vi nu på at gøre noget ved den afstand, de føler.

Afdelingen har skaffet en iPad, så der er mulighed for at Facetime med de pårørende, så patienterne kan se og tale med deres far, ægtefælle eller hvem det måtte dreje sig om.

Meget få af patienterne er selv i stand til at tale med de pårørende, men jeg har oplevet, at blot det at høre en kendt stemme betyder noget.

Foto: Lars Pauli

