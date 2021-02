Klumme: Kære erhvervsliv - det forlyder, at i Nordjylland står man sammen. Nu har I chancen for at vise det!

I Nordjylland forlyder det i mange kredse, at heroppe står man sammen. Som tilflytter og journalist har jeg efterhånden hørt det mange gange. Man får ting til at ske her, fordi man hjælpes ad, der er kort fra tanke til handling, og jeg ser det også i praksis.

En privat erhvervsmand får fx. idéen til et kunstcenter på den gamle spritgrund. Nu er der ansat en direktør - og store erhvervspartnere som Enggaard og Wagner Ejendom bakker op. Og Musikkens Hus har lige slået sponsorrekord i Norden med 11, 4 mio. kr. fra erhvervslivet - størstedelen nordjyske virksomheder. Sådan er nordjyderne.

Træder man et skridt nærmere sponsortavlerne rundt omkring, er det dog ikke alt, der er lige imponerende - sponsorerne synes at klumpe sig sammen om de samme få store institutioner.

Teater Nordkraft har fx slet ingen erhvervssponsorer, Center for Dansk Jazzhistorie, der også er blevet et spillested for internationale jazzmusikere samt rugekasse for masser af unge akademistuderende, der skal prøve sig selv af på en scene, mangler årligt mellem 50.000 og 100.000 kr. for at kunne klare de faste udgifter i det kommende permanente lejemål og komme på finansloven.

Spillestedet Skråen har mistet tre erhvervspartnere under corona, og Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm står uden leder og reelt til afvikling, fordi det falder mellem hele tre stole i forhold til hjælpepakker.

Hvis kulturaktørerne finder frem til spændende pakker at tilbyde tilbage, så er erhvervslivet klar til at gribe til lommerne og hjælpe, lyder det fra nogle erhvervsledere. Det er godt at høre - og en god opfordring til kulturlederne til at tænke i nye baner.

Men det er ikke alle institutioner, der lige nu har overskuddet til at udvikle attraktive 'varer'. Der er en grund til, at man i Musikkens Hus har valgt at ansætte en kommerciel chef i skikkelse af en tidligere adm. direktør i en fodboldklub, og på Kunsten en partnerskabschef - arbejdet med at skabe partnerskaber og finde sponsorer kræver tid og netværk.

Lige nu står kulturlivet imidlertid midt i en krise. Selvfølgelig skal erhvervslivet ikke løfte de opgaver, der burde være statens, men indtil der er nordjyske politikere, der tager kampen imod den ulighed i kulturstøtten, der betyder, at en kommune som Aalborg selv må dække udgifter til kulturinstitutioner ind, der i København bliver betalt af staten, er der behov for, at det nordjyske erhvervsliv træder til, hvis ikke kulturlivet skal vågne vingeskudt op efter corona.

Og et kulturliv og en levende by formes af mere end de store fyrtårne alene. Det er lige nu imidlertid nærmest alene fonde og kommune, der bakker op om de mindre steder, der også giver kulturbyen liv og identitet.

Det er forståeligt, at det som direktør i en virksomhed er mere attraktivt at støtte store institutioner, hvor du kan dyrke dit netværk og får middage og koncertbilletter igen til dine ansatte, og du gør vitterligt en forskel ved at bakke dem op - fedt!

Men der er behov for at se på kulturlivet i et bredere billede - og overveje, hvor du for alvor kan gøre en forskel.

Mange kulturaktører melder om store tab, de ikke regner med at få dækket ind af hjælpepakkerne fra staten, og skal kommunen træde til, går der penge fra noget andet.

Aalborg har sine mæcener i Spar Nord Fonden, der sidste år gav 4,9 mio. kr. til kultur i Nordjylland, og Det Obelske Familiefond gav i 2020 næsten 9,5 mio. kr. til kunstområdet i hele Nordjylland.

Men tænk på, hvad der ville være muligt, hvis flere i det nordjyske erhvervsliv valgte at støtte næste niveau i kulturlivet - laget under fyrtårnene. Der er jo lige nu faktisk flere nordjyske virksomheder, der melder om overskud trods krisen.

Tænk dig fx., at det beløb, som Center for Dansk Jazzhistorie søger, udgør under 0,9 procent af det beløb, som Musikkens Hus i år har hentet ind fra nordjyske virksomheder.

Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at man er forpligtet til at bakke op om det lokalsamfund, som ens ansatte skal slå sig ned i, men det vil da være god stil.

Kultur kom på førstepladsen i Aalborg Kommunes undersøgelse af, hvad der gør Aalborg til en attraktiv by - over både shopping, natur og gastronomi. Analysen konkluderede også, at kulturinstitutionerne skaber økonomisk aktivitet for mindst 1,3 mia. kr. om året, at den spiller en vigtig rolle i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere i nordjyske virksomheder, samt at den er vigtig for at trække studerende til.

Undersøgelsen fra Epinion konkluderer ligeledes, at der er stort potentiale at hente for udviklingen af Aalborg som en kulturby, hvis man i højere grad understøtter hele kulturlivets økosystem - fx ved at blive bedre til at udvikle talenter og fastholde kunstnere, så Aalborg også selv kan producere kultur. Og også i Nordjyllands andre byer - større som mindre - spiller kulturen en rolle.

Så kære erhvervsleder. Hører du fra en kunstner eller en kulturaktør, så tag imod et kaffemøde.

Du kan også invitere dine ansatte med i et af de mindre steder, end hvor I plejer at komme, fx genoptager Teater Nordkraft til marts deres Comedy Tirsdag, og til april viser de Woyzeck - så bliver der noget at snakke om i kantinen.

Eller hvad med livemusik til jeres næste firmafest - eller musikere til at spille i kantinen, når Danmark åbner op igen?

Eller hvad med at invitere nordjyske kunstnere til at udstille i jeres virksomhed. Måske er der endda en udsmykningsopgave?

Du kan også investere i værker af nordjyske kunstnere - forhør dig fx i de mange kompetente nordjyske gallerier, så bakker du også op om dem.

Der kan også lægges albums fra nordjyske kunstnere i dette års julekurve, eller hvad med et gavekort til forfatterforedrag, teater, udstilling, koncert mv.? Måske ser du endda potentiale i at tage kunstnere med på råd i processer i din virksomhed, mulighederne er så mange.

Og til alle kulturarrangører derude - byd nu for f..... på kaffe!