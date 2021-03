Lukning af Det Nordatlantiske Fyr strider imod alt det, Nordjylland har brug for lige nu

Jeg vil gætte på, at mange kommuner og byer rundt i Danmark drømmer om et udstillingssted som det, Hanstholm har fået med Det Nordatlantiske Fyr.

Her udstiller spændende samtidskunstnere, her tager kunstnere, videnskabsfolk og forfattere på ophold for at arbejde - og rejser begejstrede hjem og fortæller venner, kollegaer og bekendte om den fantastiske natur og stemning i Thy. Og unge par og familier, der leder efter et sted at slå sig ned, føjer fyret til som et punkt på pluslisten ved siden af Klitmøllers surfere, nærmiljø og spirende kulturmiljøer omkring teatre og spillesteder.

Værk af Steve Messam i bunker. Udover værker var den engelske kunstner under sit ophold involveret i så forskellige ting som opstarten af en ny erhvervsklub på Det Nordatlantiske Fyr, og så afholdt han workshops med børn på Hanstholm Skole, hvor de på basis af matematiske modeller skabte store oppustelige geometriske figurer i 3D. Foto: Diana Holm

Det er derfor svært at forstå, hvad der lige nu ligger til grund for, at Thisted Kommune har valgt at smække pengekassen i ovenpå et enkelt år med tvungen nedlukning.

Afskedigelsen af leder Marie Louise Klitgaard Nielsen kan vist ikke ses som andet en en reel lukning af fyret som udstillingssted for samtidskunst, da det er hende, der sat retningen, igangsat samarbejder, stået for PR og sidder inde med al erfaring. Uden hende er der ingen kompetence til at føre det videre.

Det tager tid for kulturevents og -institutioner at rodfæste sig i publikums, samarbejdspartneres og kunstneres bevidsthed, og lukker man ned nu, har man reelt mistet alt det, man de seneste år har investeret i fra kommunens side for at skabe 'et kulturelt fyrtårn af nationale og internationale dimensioner', som tidligere borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K) sagde i 2013.

Eller som Lisette Vind Ebbesen, formand for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst, udtalte om fyrets storstilede projekt: 'Hanstholm Art Space er et godt eksempel på, hvor langt man kan komme med et godt samarbejde mellem engagerede borgere, en visionær ledelse og stærke lokale aktører'.

Men nu er det slut.

Kommer der så en ny ansøgning fra ildsjæle om et par år, kan man så starte forfra på at bygge et nyt kulturtilbud op, der kan appellere til et bredt publikum.

Thisted Kommune har postet 16 millioner kroner i en udvendig og indvendig restaurering af Det Nordatlantiske Fyr. Nu kan der ikke findes penge til at holde det kørende som kultursted. Foto: Bo Lehm

Alle, der har beskæftiget sig med kultur ved, at det er svært, og hænger det sammen økonomisk at tænke kultur på den måde? Nej!

Lige nu har man et velfungerende sted med 9.000 betalende gæster i 2020 plus gratis adgang for unge op til 18 år. Det er lige så mange besøgende, som Statens Museum for Kunst filial i Doverodde havde samme år - på væsentligt færre åbningsdage. Og det endda i et coronaår med restriktioner og tvungne aflysninger.

Det er imponerende.

Og alt det har kommunen fået for lidt over 350.000 kr. årligt. (158.000 kr. i årligt driftstilskud samt ekstra tilskud på 200.000).

Set i et større perspektiv burde et beløb på 212.000 kr. være småpenge. Måske et som erhvervspartnerskaber eller en indsamling ville kunne løse - er det overhovedet forsøgt?

Og ja, i år krævede det et ekstraordinært corona-tilskud oveni på 212.000 kr., da den selvejende institution, der har to ansatte, falder mellem hele tre stole, når det gælder mulighederne for at få kompensation for lønudgifter eller manglende indtægter som følge af corona-nedlukningerne.

Ærgerligt, men det er forhåbentlig ikke en fast årlig ekstra udgift for kommunen, men en nødsituation - kunne man ikke have lidt tålmodighed - eller mod? Stedet havde sidste år trods alt en egenomsætning på 575.000 kr i 2020 trods perioder med nedlukning.

Hvorfor hastværket med at lukke ned for det indhold, der er det, der trækker folk til? Eller måske skulle man spørge: Har Thisted Kommune og egnen omkring råd til IKKE at investere i Det Nordatlantiske Fyr?