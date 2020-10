Opfordring fra bibliotekschef: Tag til sid-ned koncerter og giv kulturoplevelser i julegave

Kirsten Boelt er bibliotekschef hos Aalborg Bibliotekerne.

Jeg tror, der er mange, som går og reflekterer over livet lige nu. Hvordan er det lige, vi er tilstede i vores eget og andres liv, og hvordan er betingelserne nu for at have det liv og den hverdag, som man ønsker sig? Mange drømme, der blev drømt om 2020 er langt fra at blive realiseret, og jeg tænker meget over, hvordan vi kan styrke det gode sammenhold, og skabe en kultur hvor den enkelte kan være sig selv – sammen med andre mennesker.

Vi skal holde afstand og passe på, ikke være alt for sociale med for mange, men jeg ønsker samtidig ikke at være en øde ø, som kan flyde lige derhen, hvor jeg selv ønsker det uden at tænke på andre. Jeg ønsker dog heller ikke, vi alle skal flyde i samme retning, men netop være os selv med respekt for, i sammenhæng og i samspil med ”de andre”. Og her tror jeg, at relationer, samtaler og fælles oplevelser betyder rigtig meget. Jeg tror også, at fælles oplevelser, kunst og kultur er vigtige og nødvendige redskaber til at modvirke coronatrætheden.

Hvis man kun opholder sig i kommentarspor på nyheder og sociale medier, kan man godt få det indtryk, at alle er uforsonligt uenige om alting. Når man bevæger sig ud i virkelighedens verden, ser tingene heldigvis anderledes nuancerede ud. Eller måske rettere - de bliver mere nuanceret, når vi snakker direkte sammen, og vi både kan se, høre og mærke det menneske, vi taler med. Snakken i kaffestuerne er ikke nær så brutal som på de sociale medier, og jeg tror på, at det er et mere retvisende billede af virkeligheden. Det er sværere at skrige ad hinanden og kalde hinanden navne, når man lige har tudet sammen til en tåreperser i Biffen eller skålet i doven fadøl til en rockkoncert.

En del af det, der bygger broer og trækker os op ad skyttegravene er nemlig de kulturelle oplevelser, som er med til at skabe fælles oplevelser og en fælles referenceramme. Det kan være på TV, såsom Den Store Bagedyst eller Vild med dans.

De fælles oplevelser i fysiske rum, som en tur i Louise Nevelsons udstilling på Kunsten eller en siddende koncert i Folkekirkens Hus eller Tusindfryd, kan dog i mine øjne noget helt særligt. Inden man kommer ind ad døren, har du måske intet til fælles med de mennesker, der også er der. I kan være uenige om alt fra politisk ståsted til hvorvidt, der skal ananas på en pizza. Når I kommer ud, har I om ikke andet dén ene kulturelle oplevelse til fælles. Det skal vi værne om, og sammen være med til at sikre at den slags fælles kulturelle oplevelser overlever lige nu.

Lige her kommer jeg til at tænke på et digt af Carl Scharnberg, den gamle røde digter. Her er det beskåret af mig:

Kultur er ikke teater

og sange, og danse og spil

kultur er hele den samlede sum

af det vi erfarer os til

…..

Kultur er også teater og sange,

og danse og spil

kultur er den samlede sum af alt det,

vi kæmper os til

Kultur er hele vor viden.

vor måde at leve på

kultur er hele den samlede sum

af det vi slås for at nå.

Jeg ved godt, det er et tilbageblik på et digt fra en svunden tid, men netop det med at kultur, er så meget, synes jeg kommer tydeligt frem i disse vers. Verden var også ved at gå under, da jeg var ung, tænk bare på atomkapløb, kold krig, osv. På samme tid var kunst og kultur også med til at bringe os sammen til store oplevelser og give perspektiver på verden og livet. I musikken f.eks. kan jeg komme i tanker om Pete Seegers sange, Pink Floyds the Wall; Lennons ”Give peace a chance” som et par eksempler.

Jeg bliver trist, når jeg ser at folk i forlystelsesparker bliver fyret, kunstnere der ingen indtægter har, ikke kun musikerne men også sceneteknikeren, lysmanden osv. har ikke noget at give sig til. Så når vi husker at bestille mad fra den lokale café og på den måde viser samfundssind, når vi bruger de indefrosne feriepenge på et nyt køkken, så skal vi også huske at shoppe i kulturlivet, der er virkelig, virkelig trængt lige nu.

Så her kommer en opfordring. Tag mundbind og håndsprit i rygsækken og gå i biografen, smut i teater, se en kunstudstilling, køb billet til en sid-ned koncert selvom det ikke er helt det samme som en ”rigtig” koncert osv. osv. osv. Eller køb gavekort til kulturoplevelser, og giv dem som julegaver til alle dem du kender. Kultur en nemlig noget af det vigtigste, vi har sammen. Når du alligevel ikke kan flyve ud i verden og udvide din horisont på den måde, kan du i stedet bruge tiden og pengene på at investere i din mentale sundhed og ekspandere dit åndelige univers med kulturelle oplevelser i stedet.

Vi har hårdt brug for, at kunsten og kulturen kommer nogenlunde ud af krisen, og ja vi har faktisk også brug for kunsten og kulturen for at komme ud af krisen.