Rørende første musikoplevelse i lang tid: Jeg havde svært ved at blive siddende

Kirsten Boelt er bibliotekschef på Aalborg Bibliotekerne.

Jeg havde den store fornøjelse at være til koncert i Musikkens Hus i forrige uge. Her spillede Aalborg Symfoniorkester – Danmarks bedste! – koncert og præsenterede en række opera-highlights, og Aalborg Operapris blev uddelt. At gå ind i Musikkens Hus for første gang i lang tid, var helt rørende, jeg har virkelig savnet det at møde musikken live sammen med andre dedikerede musikelskere. At vi så sad med pæn og reglementeret afstand betød ikke så meget. Oplevelsen var sublim! Jeg havde svært ved at blive siddende, men stående klapsalver dur ikke i disse tider.

Jeg er klar over, at opera ikke er for alle, og at det nok er en nicheting, og dem der var i Musikkens Hus den dag, lignede nok mig rimelig meget. Men jeg ved også, at operaen hvert år under operafestivalen rækker ud og rører andre mennesker end os, der indløser billet til Musikkens Hus. Her kan man opleve operaen på torve og gader. Jeg er helt sikker på, at dem, som har set nogle af de pop-up koncerter, der har spillet gennem tiden, har fået en fed oplevelse, som de også er gået hjem og har snakket om. De er blevet rørt, underholdt, forundret eller fortryllede, fordi de har oplevet kulturen i lettilgængelige sammenhænge, fordi den har bevæget sig ud af de vante rammer. Selvom de fleste, der har oplevet operaen på gader og stræder, nok ikke skynder sig ud og køber billet til næste runde af Tryllefløjten, så har operaen alligevel flyttet noget, når folk er blevet rystet lidt ud af hverdagsrutinen med noget uventet.

Kulturen ud i den virkelige verden

Det er det, der kan ske, når vi flytter kulturen fra piedestaler, slotte og højborge og ud i ”den virkelige verden”. Som når der kommer flotte trolde i skoven på Egholm, eller da Kunsten var nødt til at blive To Go, fordi Alvar Altos mytiske bygning skulle renoveres. Når vi så også formår at række ud til spændende samarbejdspartnere, så sker der virkelig noget. Pludselig møder vi mennesker, der ser tingene fra helt andre vinkler, og som indimellem har nogle helt vidunderligt skæve angrebsvinkler til en opgave. Vi har masser af eksempler på spændende samarbejder på Aalborg Bibliotekerne, hvor vi har udviklet noget dejligt sammen. Et eksempel er gavlmaleriet ved vores bogbusgarage.

Inspirationen til maleriet kom fra tegninger, som skolebørn havde sendt ind til en tegnekonkurrence. Præmien var, at kunstnerkollektivet i Street Station fortolkede tegningerne op i stort format på vores grå betonvæg. Det var en spændende proces at følge med i og trods lidt klamme håndflader over at afgive så meget kontrol til en gruppe unge, vilde kunstnere, så er resultatet blevet fantastisk.

Vi udvikler sammen

I Aalborg Kommunes kommende kulturpolitik hedder det, at ”Vi udvikler os sammen”. Jeg synes, vi er gode til det, men vi kan sagtens blive bedre, og vi skal fortsat søge samarbejderne på tværs og måske særligt med mennesker, der ikke ligner os selv. Lige for tiden synes det nærmest endnu vigtigere end nogensinde før. Der er stadig store udfordringer og restriktioner på offentlige samlingssteder i skyggen af Corona, og spillestederne har fortsat virkelig trange kår, og der synes langt til den dag, vi kan sige, at tingene er blevet nogenlunde normale igen. En medarbejder fortalte, at hun havde været til Lars Lilholt i Karolinelund, og at koncerten foregik som sid-ned koncert, hvor publikum blev opfordret til ikke at synge med. Det går jo stik imod, hvad en Lars Lilholt-koncert plejer at være for, hvordan kan man sidde ned på en stol og ikke synge med på onkel Christian? På den anden side kan det være, at publikum har haft skærpet fokus på musikken og ordene, når nu der var blevet lavet så markant om på, hvordan man plejer at opleve den slags koncerter?

Heldigvis er der også vokset nye tilbud ud af krisen – drive-in koncerter, fællessang på afstand og på biblioteket har vi haft god opbakning til både streamede bogcaféer, forfattersamtaler og litteraturbingo. Ja vi har måske endda nået et andet publikum ved også at rykke disse arrangementer ud af vores huse og ind i folks hjem via internettet.

Det er tidskrævende, det er angstprovokerende, og vi kommer i den grad ud af vores komfortzoner, når vi på den måde skal turde række ud, og især når vi skal afgive kontrollen til nogle andre. Men resultatet er det hele værd. Det ser man til Northern Winter Beat, til Ordkraft, på de flotte gavlmalerier i byen, på væggene i Karolinelund, til koncerterne til Kunsten sommerlounge og mange andre steder. Lad os endelig gøre mere af det, og blive ved med at lege sammen og udvikle os sammen.

Aalborg står snart nu med en spritny kulturpolitik, en politik der tager udgangspunkt i, at Aalborg kommune ser kulturen som et vigtigt strategisk område, som kan være med til at styrke den fortsatte vækst i kommunen.

Det er stærkt, at der nu er en politisk retning og ambition på kulturområdet, her ligger mange muligheder, og det er nu vores opgave i kulturinstitutionerne sammen med borgerne, at give politikken liv og mening, nerve og energi, ligesom det er en hovedopgave at gøre kunst og kultur til en del af borgerne hverdag – og det gør vi bedst ved at være mangfoldige og i øjenhøjde.

Som det også står i indledningen til kulturpolitikken: Det sublime, det folkelige og det nicheprægede er noget vi skaber sammen.

Kulturpolitikken behandles på Byrådsmøde den 31. august.