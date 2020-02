Mine ambitioner for asylsystem er ikke tom snak

Af Mattias Tesfaye, udlændinge og integrationsminister (S), Slotsholmsgade 10. 1216 København K, uim@uim. dk, www.tesfaye.dk

ASYLSYSTEM:Niels Busk skrev (torsdag 30.1.), at regeringen kommer med gyldne løfter og tom snak, når det kommer til ambitionen om et nyt asylsystem. Det er i mine øjne hverken gyldne løfter eller tom snak.

Regeringen har en ambition om at skabe et mere retfærdigt og humant asylsystem. Det bliver ikke en let øvelse. Andet har vi aldrig påstået.

Men blot fordi det er svært, skal vi ikke sidde på vores hænder og acceptere al den ulykke, det nuværende asylsystem fører med sig.

Det er derfor, regeringen fortsat arbejder hårdt for et nyt asylsystem. Et asylsystem, hvor det ikke skal betale sig at benytte sig af menneskesmuglere og krydse grænserne illegalt. Men hvor det er dem, der faktisk er flygtninge, der får beskyttelse, mens lykkeriddere får afslag, allerede før de kommer ind i Europa.

En del af vores plan er at etablere et modtagecenter uden for EU.

Det bliver heller ikke en let øvelse. Og det er forbundet med en række komplekse udfordringer.

Men det afholder os ikke fra at arbejde benhårdt for det, også selvom det tager længere tid, end jeg kunne ønske mig.