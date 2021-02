En smuk og symbolsk dag

Det er en smuk dag i dag. Et symbol på, at vi i Danmark kan rumme forskellighed. Ishøj, Jammerbugt, Greve, Aalborg, Albertslund, Læsø, Lejre og et par håndfulde andre kommuner har valgt dagen som begyndelsen på vinterferien, og det synes de at kunne gøre i fred, selv om dagen for de fleste kommuner markerer afslutningen på ferien.

Og selv om forskellen går på tværs af både blå og røde kommuner - og på tværs af Storebælt - så synes den ikke at hidse nogen op. Man skal ikke forsværge, at det kan findes, men det synes ikke engang at antænde krigerne på hverken de såkaldte sociale medier eller på avisens debatsider.

Begge steder kan man ellers godt støde på holdningen, at dem, der ikke gør - eller synes - som én selv, er dumme (og det, der er værre).

Dobbeltdagen i dag kunne være en påmindelse om, at hvis man synes, de andre er dumme, så åbner det jo for, at de andre synes, at det modsatte gør sig gældende, og så er alle jo dumme. Bortset fra dem, selvfølgelig, der ved bedre. De er værre.

Nå, tilbage på sporet. Altså, hvis vinterferien kan give god mening i både uge 7 og 8, kan man ikke afvise, at det også i andre sammenhænge giver mening at lytte til ”de andre”.

Det perspektiv på tilværelsen kan føre til, at vi må prøve at vende den aktuelle menneskelige udvikling, der i et andet medie blev beskrevet: “Menneske, individ, borger, forbruger, profil. Sådan har vi udviklet os som væsener i den nyere historie”.

Det er nok svært, men der stadig nogen, der tror på, at der kan komme noget godt ud af corona-krisen. At overdrevet god tid til eftertanke kan føre til noget positivt. Isoleret set, måske, for den glade tilgang til verden - og hinanden - bliver konstant udfordret. Det kan eksempelvis være svært at holde fast i, at det ikke er dumhed, der får mænd til at gå i black, og i hvert fald synes det helt sort, at - som det kom frem i den vinterferie, nogen har holdt - nogen direkte snyder sig til coronastøtte. Det svarer jo i princippet til, at nogen udfører arbejde for andre uden at skrive regning, men alligevel tager sig betalt med sedler, som man efter sigende stadigvæk kan betale med på tankstationer ude på landet. Det er nok en skrøne, det med tankstationen, men billedligt talt.

Selvfølgelig er der forskel på snyd.

Og det er for eksempel ikke snyd, når en håndboldsklub med en milliardær som back-up hyrer en millionær til at spille for sig, og aflønner ham efter en ordning, der i sin tid blev indført for, at vi som land kan tiltrække kloge hoveder, også dem for hvem det er vigtigt at slippe billigere i skat end andre. Det er bare en skatteregel.

Og det er formentlig også i det regi, man skal finde forklaringen på - som vi fortalte i ugen - at en 26-årig kvinde, ansat i et tøjfirma, kan købe et landbrug ved Nørager for 68,3 millioner kroner.

Sådan er der så meget forunderligt derude, hvilket vi jo også afspejler i NORDJYSKE. I ugen fortalte vi for eksempel om en hvalros i Vorupøre, der sov - altså hvalrosen. Om en fugl med stor tiltrækningskraft på mænd - (naturelskere, der gladelig brænder benzin af for at komme fra ”hele Danmark” til Gravlev Sø for at se en langbenet fugl på midlertidigt ophold). Og - med en beslægtet logik - en historie om, at ”nyrige kinesere” har købt en flaske rødvin i Aalborg for 2,4 millioner kroner. Godt nok en seks liters flaske, men næppe bæredygtigt.

Der var også den om fiskeren fra Thorupstrand, der tirsdag kunne sælge stenbiderrogn til 575 kroner kiloet. Desperation. Køberne kan være de stakler, der nu ikke kan flyve til Dubai, fordi man nu også der er kommet frem til, at man må indføre restriktioner at undgå spredningen af corona-smitte. Heller ikke dumt. Men det indskrænker den personlige frihed, vil nogen måske indvende - måske endda på Facebook, som i øvrigt netop er blevet sure på regeringen i Australien, fordi den vil have dem - og Google - til at dele deres overskud med aviser og andre udgivere. Det lader Facebook gå ud over sine brugere - og så er det jo spændende, om de bliver sure på regeringen eller på Facebook. I tilfælde af det sidste kan det føre til, at vi tager den menneskelige udvikling et skridt videre til det bedre. På en smuk dag.