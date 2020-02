Har du fundet din stil - eller har den fundet dig?

Har du fundet din stil?

Spørgsmålet blev stillet i en reklamemail fra et firma, hvor jeg tidligere, med både større og mindre held, har købt tøj.

Og nej, for netop udtrykket større og mindre held antyder, at det der med stil er en vanskelig branche for en kvinde, der ellers burde have tilstrækkeligt mange års erfaring med at lede efter den. Stilen.

Venner og kolleger vil måske alligevel ind imellem kunne sige: Jamen det der er da lige dig! Og det er faktisk også sket. Og det har også passet.

Måske har jeg også en fornemmelse af, i hvilken retning andres stil går. I hvert fald dem, man kender godt.

Måske er det med den personlige stil bare noget, som man ikke selv helt er klar over, men som alligevel skinner igennem, sådan da?

Det kan vel heller ikke helt udelukkes, at man på en eller anden tilfældig måde udtrykker sin personlighed med en stil, som man bare ikke har valgt, men som har valgt én?

Man ved jo også godt, at hvis man i en butik har ladet sig overtale til at købe noget, der ligger udenfor plejer, ja så bliver det aldrig en yndlingsbeklædningsgenstand, vel?

Ind imellem er man også offer for ønsketænkning, i forhold til hvilken stil man kunne tænke sig, hvis ikke ens ben var for korte og ens bagdel for bred - og lignende irriterende fakta, som man simpelthen må tage med i betragtning.

Bag computeren med en avatar risikerer man ikke at lade sig overtale til at gå udenfor plejer, som det let an ske i prøverummet. Arkivfoto

Men lige, når man står der i prøverummet med den overpositive ekspedient med mange gode forslag bag sig i spejlet, så ser det jo meget godt ud, og hvorfor ikke?

Men så er det, at man skal huske sig selv på et af livets vigtigste mottoer: Tro på din tvivl. Lad være!

Når man ser sig om, er der jo ganske rigtigt markante forskelle på folks stil. En kollega er den sporty type, en er altid i høje hæle og flagrende gevandter, en tredje er en typisk bukse- og støvlepige - og også de mandlige kolleger har hver deres præg.

Der er ham, der altid er sådan lidt skovmandsagtigt klædt, en kører mc-stil, et par stykker er altid, selvom de er over 35, iført hættetrøjer, andre er altid i t-shirt eller polo-shirt og cargo- eller cowboybukser, og jo, der er også nogen, der altid har skjorte på.

Jeg kender også en, der altid, som i altid, kører sidste nye skrig i både tøj, tilbehør og hår. Det er for øvrigt også en herre.

Nogle gange har jeg tænkt på, at mine medmennesker også er typer. Når jeg iagttager tilfældige mennesker i det offentlige rum tænker jeg ofte, at pågældende er en Ulla-type, en Rasmus-type eller en Anders-type. Navne på personer, jeg kender, og som de bare ligner både i deres påklædning, mimik, frisure og kropsbyning.

Så kan man jo ikke lade være med at tænke på, om de også ligner ”mine” mennesker indeni, af sind, beskæftigelse, interesser og evner. Og om stilen har valgt dem, eller de selv af en indre, genetisk bestemt drift har valgt den samme stil som Ulla, Anders og Rasmus.

Det handler også om, selvfølgelig, at de mennesker man ser eller møder ligner personer, vi bryder os om - for så har vi jo lyst til også at lære disse fremmede og tilfældige mennesker at kende. Eller overhovedet ikke.

Og måske er der også nogen, der bemærker den stil, jeg åbenbart også har, og tænker at mit tøj betyder, at jeg er sådan og sådan og derfor en, man godt vil i snak med.

Eller nej tak, gud-fri-mig-vel, hun er med garanti en værre snakkemaskine!