KLUMME: Man må selv vælge sine billeder

Der er altid en god historie derude. Og i jagten på den faldt øjnene på en notits i dagbladet Politiken om en spektakulær rundkørsel under havet. Selv om den er bygget på Færøerne, citerer Politiken BBC for, at den åbner 19. december, så selv om det er usædvanligt i denne sammenhæng, stiller vi direkte om til Færøerne og tidligere journalist ved NORDJYSKE Medier, Ingi Samuelsen.

Han har ikke fået lov til at smugkikke, men fortæller, at man ser frem til 19. december, hvor der “efter alt at dømme” bliver adgang til det nye stykke infrastruktur.

- Det er selvfølgelig rundkørslen med den flotte lyssætning og kunstværk omkring, som har fået den store opmærksomhed i internationale medier, men det er altså fordelen ved at slippe for en lang omkørsel, som er det store ting for dem, som skal bruge tunnelen, fortæller Ingi Samuelsen om den 11 kilometer lange underhavstunnel, som nedbringer afstanden mellem Runavik og Torshavn fra 55 kilometer til 17 - og næsten halverer køretiden. Det er vel en nyhed, der kan vække tanker i en landsdel som vores, hvor man også tumler med at finde veje under vandet for at nå hinanden.

Men ellers er det jo V-dag, der er ugens store nyhed. Altså, at man i Storbritannien har taget hul på at vaccinere imod covid-19. Og hvis man ikke lige køber ind på det med, at det er Bill Gates, der på den måde vil sprøjte en chip ind i os - eller en anden af de fantasifulde skrækhistorier, som internetgenierne spreder - så er det altså en nyhed med et vist perspektiv. Tænk, hvis verden kan rotere friere rundt i 2021 end i 2020.

Desværre er der endnu et stykke vej til den virkelighed. Coronaen er stadig på et niveau, der kræver ekstraordinært af både menneskeliv, omtanke og politiske beslutninger.

I ugen døde der i løbet af et døgn 3000 coronapatienter i USA, hvilket er det højeste antal siden april. Herhjemme har vi kunnet “nøjes” med dagen med det største antal smittede, hvilket dog er nok til, at nu 69 kommuner er “lukket ned”. Restriktioner kalder man dét, der vel egentlig bare er, hvad politikerne må bestemme sig for, når vi borgere nu ikke selv kan finde ud af at gebærde os, så færre bliver smittet.

Det er egentlig meget at bede folketingspolitikerne om i en travl tid, hvor de lige skal lave en finanslov og en skattereform - en grøn én - (og her kan faktisk godt gemme sig den gode nyhed, at det ikke står så slemt til med klimakrisen, som det forlyder. Der er åbenbart stadig tid til at bruge nogle år på at finpudse, hvordan man lige strikker sådan en CO2-afgift sammen). Det er da betryggende. Og det tænker politikerne selvfølgelig på, så de toppede lige ugen med en aftale om højere straffe til vanvidsbilister, selv om de egentlig havde bebudet en stor aftale om, hvordan politiet skal arbejde sådan i det hele taget.

Måske er de trætte af vores manglende villighed til at se de store billeder. Måske har de læst NORDJYSKE, hvor en minkavler frejdigt står frem og siger:

- Jeg har mink så længe, det fortsat er lovligt. Hvorfor skulle jeg slå dem ned, spørger han, som tilsyneladende ikke har forstået baggrunden for, at alle hans tidligere kolleger mere eller mindre frivilligt har måtte tænke på den dér folkesundhed og aflive deres dyr.

- Tænkt på alle de millioner af mink, der er blevet slået tidligt ihjel, og som kunne have indbragt millioner af kroner i eksportindtægter, siger luksusvaremedproducenten, der for nogen fremstår kynisk, men for andre blot taler lige ind i den verden, der blev eksponeret for fuld skrue i ugen. Mandag aften blev der i et auktionshus i New York opnået et rekordbeløb for salg af ”et landskabsmaleri af en kunstner, der stadig er i live”. PR-bureauet glædede sig over det svimlende beløb på 252 millioner danske kroner, mens andre vil se handlen som et tegn på en verden, der er ved at vælte. Sådan kan man se så forskelligt på tingene, akkurat som nogen vil hæfte sig ved fredagens nyhed om, at Pernille Haarder er kåret som verdens bedste kvindelige fodboldspiller, mens andre bider mere mærke i, at Jens Gaardbo stopper på TV 2, efter at han har ransaget sig selv i #Metoo-perspektiv. Men alle kan vel i denne tid glæde sig over perspektivet i Færø-historien: at mennesker bindes sammen