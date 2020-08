Klumme: Mere forebyggelse, tak!

Nu havde vi lige fået det indtryk, at det er ”indvandrerdrenge”, der er den store trussel mod vores kollektive tryghed - i hvert fald i s-tog, vaskekældre og indkøbscentre på den københavnske vestegn. Sådan lød det jo fra statsminister Mette og især andre politiske damer, der åbenbart gerne vil genvælges, selv om det skal gå ud over nogen, der ikke på den måde kan slå igen.

Og så var det jo godt, at regeringens udspil til en politireform vil genopfinde betjent Kling og Klang, som stort set forsvandt, da det store brede politiske flertal sidst blev enige om, hvordan politiet skulle organiseres. Efter regn kommer solskin, som man siger, kommer decentralisering efter centralisering ... eller noget.

Statistikkerne siger godt nok, at den slags kriminalitet, der går direkte og fysisk ud over borgerne er faldet, men der har altid været stemmer i at love, at ville gøre noget ved dét, man gør folk bange for.

Og hvem går egentlig og er bange for it-kriminalitet, svindel, bedrag, løgn og latin?

Det er der ellers god grund til at være i en uge, hvor en hærchef blev sendt i fængsel, hvor højtstående chefer for Forsvarets Efterretningstjenester blev sendt hjem angiveligt for at se stort på loven, og en uge hvor der blev brugt tid, penge og kræfter på at undersøge, om en minister har brudt loven for at fiske stemmer på nogle andres bekostning. Dét er utrygt.

Så nu må det være på tide, at der bliver gjort en forebyggende indsats på jurastudierne, officersskolen og i de politiske ungdomsorganisationer, så det kommer til at stå klart for enhver ministerspire og andre magtmænd m/k in spe, at loven også gælder for dem - faktisk især for dem - og at de kommer til at forstå, at borgernes tryghed er mere afhængig af, om de kan stole på magthaverne, end hvad man kan komme ud for i s-tog, vaskekældre og indkøbscentre på den københavnske vestegn.

Det kan selvfølgelig også være, at de pågældende er havnet på forkert hylde, som man siger, og i den forbindelse er det hjerteskærende, at ”The Return of Kling and Klang” delvist skal finansieres af, en ”reduktion af markedsføringsudgifterne på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser”.

Det, der skete i ugen, taget i betragtning, var det måske bedre at skrue op for rådgivningen til unge. Måske unge Mathiesen slet ikke ville være gået efter at blive hærchef, hvis han på forhånd havde vidst, at han ikke måtte skambøje reglerne, hvis han en dag skulle få en ung kæreste og gerne vil imponere hende. Måske FE-folkene ville have valgt anderledes, hvis det stod klart for dem, at de ikke var med i en agentfilm, og at så ikke bare kunne gøre, som de havde lyst til - for eksempel for at imponere kolleger i USA - og måske lille Inger ville have styret sin ambitioner i en anden retning, hvis ...

De dumme hvalpe, der er truende og aggressive i s-tog, vaskekældre og indkøbscentre på vestegnen burde måske også have noget seriøs rådgivning og hjælp til at bruge tilværelsen til noget begavet - i stedet for at få fortalt, at deres herkomst og hudfarve rimer på vold, væmmelighed og bandeopgør.

Den mest radikale af de radikale, Jens Rohde, dristede sig til at sige noget lignende til SF’s Jacob Mark, der også var ude at rive lidt, og så fik han skæld ud, altså Rohde, for man skal ikke være fræk, skal man ikke, selv om man har ret, og det var jo slet ikke det, den flinke SF’er mente. Sikkert heller ikke Mette F., Inger S. eller nogen ...

Men sat mere på spidsen, end selv Jens RV vil kunne finde på, så gør den slags snak jo indtryk. I ugen blev en gal mand i New Zealand sendt i fængsel i hele resten af sit liv - selv om det følge dommeren ikke var straf nok - fordi han myrdede 51 mennesker i et terrorangreb mod to moskeer - efter nogen havde lært ham at hade muslimer.

Man skal holde den gode tone, og det var vel også, hvad Melania Trump forsøgte, da hun i ugen skulle sige noget pænt om sin mand, Donald, og sagde, at han ærligt mener, hvad han siger. Så gik man lige og håbede, at han bare fandt på for sjov ... lige som det med, at han vil være præsident i 12 år mere. For han finder vel ikke på at bøje loven på Putin-vis, og kan noget forebyggende SSP så nå at virke?