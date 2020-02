Kvindemagt på boghylderne

Karin Pedersen er journalist på NORDJYSKE Medier

Vi har vidst det længe: Den typiske kulturbruger er en gråhåret kvinde. Breaking news i ugen der gik: For første gang nogensinde består den danske bestsellerliste udelukkende af bøger, der er skrevet af kvinder. Bestsellerlisten bygger på salgstal fra hele landet, og at der udelukkende er forfatterinder med denne uge var så opsigtsvækkende, at listen, der ellers lever et forholdsvis stille liv, blev omtalt i alverdens medier.

Ugens liste er da også et stort skridt i en verden, hvor litteraturhistiorien lider af den helt modsatte syge: Her findes nærmest udelukkende betydelige mandlige forfattere, og det samme gælder listen over modtagerne af Nobelprisen i litteratur. Næsten udelukkende mænd. Ikke engang Karen Blixen kom i det fine selskab, og Thit Jensen blev også her overskygget af sin bror Johannes V. Hun var ellers den mest flittige af de to og med sine historiske romaner om Stygge Krumpen og Valdemar Atterdag er hun nok også i dag den mest populære af de to. Andelen af kvinder, der læser skønlitteratur ugentligt eller hyppigere, er på omkring 50 procent, mens andelen af mænd er på omkring 30 procent.

Kvindernes bestsellere er så langt fra Romanbladet og Barbara Cartland, som man næsten kan komme. Sara Omar topper listen med sin nye roman, Skyggedanseren, som med udgangsunkt i forfatterens eget liv beskriver benhård og brutale social kontrol af kvinder - både i Kurdistan og i Vesten.

Fællesnævneren i de kvindelige forfatteres bøger er, at forfatterinderne har noget på hjerte. Det er ikke bare tomme kalorier. Dem er der nok af andre steder.

Imens fortsætter mange mænd med at skrive sindsoprivende og bloddryppende krimier, hvor plottet spiller hovedrollen og personerne har biroller. Jeg elsker selv en god krimi - men det skal skis’me også være én, hvor der er noget på spil! Med hovedpersoner, der ikke bare er statister, og hvor forbrydelsen også giver en form for mening med bund i virkelige menneskers liv.

Måske er det derfor, at True Crime også ligger højt på brugernes liste i denne tid.

Ugens shitstorm mod SAS menes at være sat i værk af det højreradikale netværk 4Chan. Arkivfoto

Shitstorm mod SAS

Uge 7 bød også på en shitstorm, rettet mod en reklamefilm for SAS - eller rettere for det at rejse, at udvide sin horisont og bringe gode ting med sig hjem. Ting som rugbrød, vindmøller, ladcykler, barselsorlov, lakrids og wienerbrød. Ting, vi forbinder med Danmark og Skandinavien, mener SAS, men som i visse kredse betragtes som danske kerneværdier og ikke noget udenlandsk stads fra de varme lande.

I mine øjne er filmen en uskyldig hyldest til gensidig global inspiration. Som vi da ellers hylder officielt, når vi sammen med vores venner og partnere vil demokratisere andre lande og i det hele taget slå fast, at vi er godt nok ikke er de fleste, men i hvert fald de bedste.

Teorien er, at shitstormen er sat i gang som en bevidst lavine af hadske kommentarer til videoen, der har ligger på YouTube - i en tilsyneladende koordineret aktion fra anonyme brugere af troldenetværket 4Chan. Det fik onsdag formiddag SAS til at fjerne reklamefilmen fra Facebook og Twitter. Senere kom der en ny version, og SAS fastholder, i hvertfald indtil videre, kernen i budskabet. Ar rejse er et leve, som H.C. Andersen sagde. Vi kan tilføje: ...og at lære.

For herregud da, er det virkelig det mest alvorlige, vi kan beskæftige os med i alle medier, både de sociale og de mere traditionelle, i dagevis? Det håber jeg virkelig ikke.

Men jeg forstår godt, at I andre ligesom jeg selv holder jer langt fra debattrådene. Der bliver man bare i dårligt humør, og så får vi da slet ikke udrettet noget! Så ignorer dem, de fortjener ikke vores opmærksomhed.

Partifæller, men for tiden ikke så enige om udligning. Statsminister Mette Frederiksen og borgmester Arne Boelt. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Borgmesteren er vred

Den temperamentsfulde S-borgmester i Hjøring, Arne Boelt, truede sidst på ugen med at undsige sit parti og smide borgmesterkæden fra sig - i protest mod partifællerne i regerinen, som angiveligt ikke følger Arne Boelts linje i forhandlingerne om en udligningsreform.

- Man har valgt at skåne de socialdemokratiske kommuner på Vestegnen i forhold til, hvad de skal have til udlændinge. Den regning sender de så videre til os, siger han.

Men som alle ved, er det næsten altid klogere at true med at blive.

Vi får se!