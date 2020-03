Landmand fortæller om sin vilde søndag i Vildmosen: Protesterende blev anholdt

Hans Kristian Starbæk er gårdejer i Holtet, E-mail: starbaek@dlgtele.dk

På en dejlig efterårssøndag, 20. oktober 2019, forsamledes henved 200 landmænd kl. 12.30 på en gård på Kongstedlundvej tæt ved Smidie ved vestkanten af Lille Vildmose. Mødet var arrangeret for, at lodsejere med marker i moseområdet kunne berette om de overgreb på grundlovssikrede rettigheder, som Aalborg Kommunes By- og Landskabsmagistrat efter deres mening udsætter dem for.

Og det er ikke småting, som denne afdeling foretager sig. Man rendte rask væk fra indgåede aftaler om fremtidig brug af markerne. Det mente man fra kommunens side, man sagtens kunne; for der var jo fastsat erstatningsbeløb til ejerne for ændret anvendelse af arealerne; også selv om kendelsen var blevet anket opad i systemet. Kommunen kørte rask væk sine maskiner ind over privat ejendom uden at spørge om tilladelse. Endvidere var lodsejerne også blevet nægtet adgang til deres arealer.

Vejret var væsentlig bedre end stemningen. Foto Lars Pauli

Da de holdt på deres ret, tilkaldte den magtsyge forvaltningschef politiet til at fjerne ejerne fra deres egne matrikler! Uheldigvis er samme forvaltning udstyret med en eftergivende rådmand. Hvis der havde været krummer i ham og han ikke havde ageret som handskedukke, ville han have pointeret, at han repræsenterer vælgerne og går ind for, at det er Grundloven, der gælder og ikke jungleloven! Tillige ønskede forvaltningen området udlagt til en sø i stedet for i henhold til den tidligere aftale om, at det skulle henligge i græs så der kunne tages slæt og jorden bruges til afgræsning.

Humlen bag sø-tanken var, at så kunne kommunen i samarbejde, eller rettere ledtog, med den i skattely boende Aage V. Jensen Fond malke EU-kassen for et større millionbeløb. Derfor skulle al anstændig fremfærd trædes under fode, for at malkefidusen ikke skulle gå tabt, da en skæringsdag for beløbets bortfald var tæt på.

At området var betegnet betegnet som §3-område, der ikke må forandres, så man stort på og gravede i en dybde på 15-20 cm og i et 15 meter bredt bælte spagnummen af og lavede en vold af idet opgravede i markernes længde. Hvis en privat mand havde gjort det, bare nogle få skovlfulde, var det resulteret i omgående politianmeldelse. Tænk sig, at Danmarks Naturfredningsforening kan lade et sådant overgreb på §3-jord foregå uden at protestere!

Flokken af landmænd begav sig ud mod de to marker, striden drejer sig om, men blev i første om,gang standset af to patruljer fra politiet. Foto: Lars Pauli

Således orienteret begav flokken sig ud ad en ca. 300 lang markvej for at besigtige de to marker, det drejer sig om. For enden af vejen holdt to politibiler, og den ordførende betjent ville i første omgang ikke lade os komme nærmere. Kort efter åbnedes dog den store elg-port, så der blev adgang. Samtidig begyndte Østhimmerland at fyldes med sirenehyl og blå blink, da politibiler fra flere retninger susede til stedet. Beboere og bilister kunne frygte, at der var sket en gidseltagning eller en fangeflugt; men det var såmænd blot en flok fredelige landmænd, aktionen gjaldt! På det omhandlede område fik vi i en halv times tid lov til at gå ind på den inderste mark, hvor en gravemaskine sled i det med at udføre den stillede opgave. Derefter tilbage til første mark, hvor det næste arbejdsområde også her var markeret med politistrimler.

Kl.14:33 bekendtgjorde den ordførende betjent, at nu var der 15 minutter til at forlade det afstrimlede område, og de, der ikke gjorde det, ville blive anholdt, få en bøde og en anmærkning på straffeattesten. Vi var nok nogen (pensionister), der tænkte, at en bøde vel kunne blive halveret, relateret til vores alder. Og da der nok ikke var nogen, der ville søge stilling som pædagogmedhjælper, kunne der vel ikke ske alverden ved et klip i attesten.

Bemærk tidpspunktet: 14:48

Kl. 14:48 (bemærk tidspunktet!) blev det alvorligt! Flere betjente gik nu rundt og noterede personnumre og adresser på de 33, der fortsat var indenfor, mens andre betjente gik lige udenfor og passede på, at der ikke var nogen, der forsøgte at hoppe ud i friheden. Da registreringen var overstået, blev skaren ført hen til en samleplads. Så begyndte logistikarbejdet. Med vognparken var der ankommet salatfade til at transportere delinkventerne til Politigården i Aalborg. Der kunne køres med seks personer ad gangen. Før indstigning blev vi registreret igen. Personnummer og navn blev skrevet på en seddel, som betjenten holdt op foran ens bryst, mens han samtidig tog et foto af den anholdte.

Vi blev dog trods alt ikke fotograferet fra siden! I tilfælde af eventuel modstand, havde man medbragt en kasse anholdelsesstrips.

Mit salatfad blev ført af to betjente, som kom fra Hobro. Den ene var så uheldig, at han var nødt til at aflyse sin deltagelse i en sportskamp, da hans fyraften kl. 14 røg i vasken. På vej ind mod Politigården mødte vi et tomt salatfad med udrykning! Det skulle ud for at hente næste læs. Vi var åbenbart ikke så farlige, at vi skulle køres med akkompagnement. Ved indtjekningen i stueetagen, (her kunne lidt kunst på væggene godt live lidt op) foregik atter en registrering foruden tømning af lommerne og betjentbeføling af kroppen. Velkomstceremonien sluttede med et værsgo at tage trappen til 5. sal. Intet elevatortilbud.

De protesterende landmænd ankom over middag, blev siden anholdt og først løsladt igen ved 19-tiden. Foto Lars Pauli

Klokken var henad 17, inden alle var ankommet. Rummet blev bevogtet af en del betjente; vores venner fra Hobro var der vist også. Det måtte blive noget hen på aftenen, inden de nåede hjem og fik skrevet dagseddel. Den ene kunne vel ligefrem få to arbejdsdage ud af det. Der var serveret en karton med kildevand. Fra vore fodtøjssåler efterlod vi en del spagnum. Det kunne nok senere kunne gøre nytte i husets potteplanter. Siden kom den vagthavende og fortalte, hvorfor vi var blevet anholdt. Vi havde lagt hindringer i vejen for det igangværende arbejde. Derpå blev to ad gangen ført ned på 1. sal til afhøring. Her blev vi spurgt, om vi ville tage ud i mosen igen i dag eller de næste dage, for så vankede der en ny anholdelse. Nej det var ikke tanken. Derefter gik turen ned til udgangen til Jyllandsgade. Friheden oprandt ved 19-tiden, og servicen var forbi. Transport tilbage til udgangspunktet var ikke inkluderet.

I det mindste blev vi ikke sat i futtog på den fugtige mosejord, skriver Hans Kristian Starbæk. Foto:Torben Hansen

Der var dog også lyspunkter. Vi blev ikke sat i ”futtog” ude i den fugtige mosebund, og der kom heller ikke bøder eller anmærkninger i straffeattesten.

Det hedder sig, at landbruget skaber arbejdspladser i andre erhverv. Denne dag skabte vi job til 20-25 betjente, mindst. Ikke så underligt, at etaten kæmper med overarbejdspukkel.

Hele dette absurde teater kunne have været undgået, hvis en indsatsleder og to betjente i forvejen var mødt op på forvaltningen på Stigsborg Brygge for at hente chef og rådmand med til en afhøring om, hvordan disse to kan tillade sig at ignorere landets love. Tværtimod beordrede duoen politiindgriben overfor borgere, der opponerer imod dens rævestreger. Hvor var borgmesteren henne? Accepterer han stiltiende sådanne metoder?

I tidligere tider endte politiets telefonnumre i KTAS-området altid på 1448. Det siges, at det kan referere til kapitel og vers i Markus-evangeliet; og på en finurlig måde måske morsomgøre vores anholdelsestidspunkt.