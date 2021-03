Så tag dig dog sammen, Folkedyb!

Claus Smidstrup er journalist på Nordjyske

Igen en uge, man kunne fundere over, hvor rig man ville være blevet, hvis man for et år siden havde fået lavet et badge med teksten ”Corona-ekspert” og solgt det til enhver, der ved bedre. Bare i Danmark løber det vel op i flere millioner mennesker.

På det sidste har Folkedybet især oparbejdet en meget stor viden om bivirkninger af vacciner, og bare et år efter, at man ville have lagt arm til hvad som helst for at undgå en snarlig og grufuld død - og nogen endda snuppet en tår blegemiddel - så er Folkedybet blevet kræsen. Dødsangsten er kommet så meget på afstand, at vi kun vil have det bedste af det bedste - og vi ved, hvad det bedste er.

Folkedybet har nemlig nøje studeret bivirkningerne for alle vacciner og efterfølgende - på faktabaseret grundlag - holdt dem op mod hinanden og konkluderet, at de ikke skal komme stikkende med AstraZeneca. Den kan de stikke folk i andre lande med (Det gør man også. Omkring 20 millioner skulle være vaccineret med den). Det danske folk er skabt til noget bedre. Hører man det gamle reklameslogan, som Niels Hausgaard har gjort så meget grin med: Because I’m worth it?

Det klæ’r faktisk ikke Folkedybet at stille sig an på den måde. Folkedybet skulle tage sig sammen og vise, hvad det er gjort af: tillid, ordentlighed og solidaritet, for eksempel.

Det tyder på, at Folkedybet i forvejen er i bad standing, og så hjælper det ikke at fjolle rundt med sølvpapirshatte, så man ligner genierne, der tumler rundt og slår på gryde, eller de - af statur - voksne mænd, der hiver mundbindet af stakkels medarbejdere i dagligvarebutikker, fordi de selv er lidt skræmt af mundbindene. Hvor pjevset kan man lige være?

Det vil også klæde Folkedybet at slippe sit tag i statsmettisteren, så hun ikke af angst for at miste stemmer rent symbolsk lader 19 børn leve under rædselsfulde vilkår i flygtningelejre i krigsmartrede Syrien. Efterretningstjenesten mener ikke, at de udgør nogen trussel, men uha, hvis nu det kloge folkedyb gør, så gør regeringen også. Moderne politik handler om først at lytte til dem, der kan stemme én til magten - og dernæst til sagskundskaben (Hvis den altså siger noget, der passer ind i det første billede).

Det er lidt sølle.

Og, hvis det er sandt, som man siger, at ”vi har de politikere, vi fortjener”, så bør Folkedybet også af den grund se sig selv i spejlet og spørge: Kan jeg - hvis jeg tager mig sammen - gøre mig fortjent til noget bedre?

Politikere, der lader ordentlighed stå over meningsmålinger for eksempel, og i hvert fald politikere, der er i politik for andet end egen vinding. I ugen meldte Venstres Britt Bager sig i rækken, da sprang ud som konservativ, hvilket hun nærmest-på-en-måde-vist-altid-har-været-og-i-hvert-fald-har-nemmere-ved-at-blive-genvalgt-som, og det er da også træls at miste det vederlag på 30.000 kroner ekstra om måneden, som man får som statsrevisor.

» Om 50 år vil du se en statsminister sige undskyld til børnene med tårer i øjnene. Per Stig Møller, Forhenværende formand for de konservative og udenrigsminister

Altså, der er jo ikke noget i vejen med at skifte holdning, hvis man synes, man er blevet klogere - det kan faktisk være klædeligt - men en politiker, kan jo faktisk vælge at respektere vælgerne aka Folkedybet så meget, at man siger: Jeg smutter, men overlader selvfølgelig min plads i Folketinget (eller byrådet) til en af den slags, I troede, I stemte på.

Løkkeposen er efterhånden godt fyldt af eksempler på, at sådan tænker en moderne politiker ikke, men det vil være en slags ordentlighed, der vil aftvinge respekt i Folkedybet, som selvfølgelig vil kvittere - måske endda krølle alufolie-hatten sammen og værne om, at også andres børn fortjener det bedste af tilværelsen.

Det kan godt være, at det - især lige nu - er sjovere at se alle mulige andre steder hen end i spejlet, men der er jo nogen, der synes, at det er cute med alt det ekstra hår - og snart åbner frisøren jo igen. Det bliver godt nok lidt bøvlet at få lov at sætte sig i stolen, men det tager vi med - hellere det end at lade sig stikke med noget, der er farligt - og mon ikke alle de 20 millioner, der har fået en AstraZenica-vaccine, kommer til at dø?

Folkedybet kan få ret, hvis det vil, men også stramme sig lidt an.