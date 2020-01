Sådan skaber du arbejdsglæde på jobbet

AALBORG: I fredagens Go´Morgen-program på Radio NORDJYSKE var emnet: Arbejdsglæde på arbejdspladsen, og igennem hele programmet efterspurgte vi gode råd og tips fra lyttere og brugere på vores sociale medier om, hvad man kan gøre for at gøre sin og sine kollegers arbejdsdag god - og en masse dejlige og positive råd strømmede ind.

Gode råd blev også givet af tidligere tv-vært og magasindirektør for Aller Media, Pernille Aalund, som delte ud af gode råd og tips til, hvordan man starter om morgenen, hvordan man møder sine kolleger, og hvordan man kan hive sig selv op på en regnfuld og grå dag - lyt med her:

Lyt til... Pernille Aalund - arbejdsglæde

Tina Bach Toft fra Nørresundby delte også sine gode råd på RadioNORDJYSKEs Facebook-side, og hun fortalte yderligere i radioen, hvordan hun sørgede for at skabe god arbejdsglæde for hendes kolleger - lyt med her:

Lyt til... Tina Bach Toft arbejdsglæde 1

Derudover gav Tine Ziegler Jensen fra Kaas sit besyv med på RadioNORDJYSKEs Instragram-profil, hvor hun skrev:

- Når jeg spørger kolleger om hjælp, husker jeg at sige tak. Noget så småt som et tak for hjælpen, kan gøre en kæmpe forskel.

Har DU nogle gode råd til, hvordan ens arbejdsdag kan blive god? Så hop ind på NORDJYSKEs Facebook eller RadioNORDJYSKEs Facebook-side og kom med dit indspark.