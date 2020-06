Var det bare det?

Det er ikke for at ødelægge den gode stemning, men der er jo stadigvæk virkelig mange mennesker, der bliver smittet med coronavirus ude i den store verden. Altså virkelig mange.

En del af dem dør. I den forgangne uge 5028, hvilket ifølge FN m. fl. er 12 procent flere end ugen før - og ifølge basal hovedregning er en femtedel af indbyggerne i eksempelvis Hjørring, der nu også er bedst til corona.

Synes bare, det skal nævnes i en uge, hvor det ligner en vittighed, at nogen engang sagde, at vi kan lære noget af coronakrisen. Vi kan hat, kan vi. Vi vil have mere af det samme, vil vi.

Og det har politikerne fanget i en grad, så dansk politik anno 2020 handler om at finde nogen, det er synd for, som man så kan støtte. På pudsig vis lagde Venstre sig i førertrøjen ved at foreslå skattelettelser til sommerhusejere, der har råd til at investere i flere sommerhuse, end de selv har tid til at bo i, og som på grund af coronaen ikke har kunnet score kassen på samme måde, som de havde sat næserne op efter.

Ordlyden var en anden, men alligevel flot af et parti, der officielt også hedder ”Danmarks Liberale Parti”, og på sin hjemmeside skriver, at “forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet”, men altså i virkeligheden lader det betyde, at man ”uden at yde en indsats skal slippe billigere”.

Måske matches det af halløjet omkring de såkaldt indefrosne feriepenge, som vi skal have udbetalt, fordi den eneste vej ud af coronakrisen er, at vi køber mere - selv om der var noget med, at en anden krise, som vi har glemt, havde bedre af, at vi forbruger mindre.

Det ender jo med, at den socialdemokratiske regering på V’s foranledning vil gøre det frivilligt, om man vil have pengene ud. Tværpolitisk synes man, at det er synd, hvis borgere skal betale topskat af feriepengene.

Jamen altså, hvis statsmagten køber ind på, at topskat er en straf og ikke et solidaritetsbidrag, så skal den da afskaffes.

Nå, politikerne har mere travlt med at lefle for vores lidt barnagtige insisteren på, at alt skal være som før, og ”når de andre må, så vil jeg også”, og ”hvis de skal have, så skal jeg også”.

Egentlig havde vi vel indstillet os på at holde ferie i Danmark, måske endda glædet os og selvrost os for at tage en for fællesskabet og klimaet, men så kommer regeringen pludselig og siger, at vi allesammen kan rejse hvorhen vi i Europa vil - næsten i hvert fald.

Var det bare det-følelsen kan ramme én, akkurat som hvis man skulle følge med i nordjysk superligafodbold.

Andre - for eksempel rejsebranchen og dem med hus i Spanien - synes, at det var på tide, for nu er det jo ovre.

Altså, hvis vi ser bort fra, at virussen ude i verden fråder løs især blandt fattige, og at mænd og mink er smittet i Sindal, Frederikshavn, Hjørring og Farsø. (Kvinder og børn også, selvfølgelig, men de passede ikke lige ind).

Har man fornemmelsen af, at regeringen aka Mette F, sejler rundt, så er det måske, fordi kritikerne havde ret i, at det i virkeligheden var skyggeminister Martin Rossen, der styrede butikken. Han slap tøjlerne i ugen, fordi han til efteråret skal være senior vice president i Danfoss, og i øvrigt lod sig citere for, at det nye job er ”en drengedrøm, der går i opfyldelse”.

Men hellere sejle rundt end at styres af en mand, der som dreng bare ville være senior vice president i en termostatfabrik på Als, mens hans kammerater ville på landsholdet, på månen, til fremmede lande eller i hvert fald en gang kysse på Yvonne fra B-klassen.

Og man kan da håbe, at Mette F. hyrer en rådgiver, der kan fortælle hende, at udlandet er andet end ferierejsemål. Det er lidt skidt, at vi står som Europas nærigpinde, når EU vil sammensætte en corona-genopretningspakke - ikke mindst efter fadæsen med uduelige respiratorer til Italien.

Og nu hvor Mette F - trods en kraftig nordjydeficeret gruppeledelse af Venstre - ser ud til at have magten i en rum tid, så er det måske tid til at vise, at politik handler om andet end bare mere af det samme?