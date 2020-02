Vi holder med Kina!

Det var måske ikke lige til at se, at det var en satiretegning, den tegning, som Jyllands-Posten bragte i ugen af det kinesiske flag, hvis gule stjerner var erstattet af virus. Det lignede umiddelbart bare en tegning, der illustrerede det postyr den meget omtalte coronavirus havde skabt allerede på det tidspunkt. Siden er det så blevet meget værre. Men i hvert fald blev det officielle Kina stødt og krævede, er det fremgået, både anger og en undskyldning.

Og det skal de da have. Der skal ikke herske tvivl om, at vi går med Eddie Skoller, komiker fra forrige årtusinde, som frejdigt sang: ”Jeg holder me’kina”. Han forudså dengang - i 1983 - at ”de er på vej”, og rimede, at dem ”skal man ikke grin’ a”. Kineserne altså.

Eddie Skoller holdt allerede med Kina i 1983 og sagde, at dem skal man ikke grin' a'.

Så dem holder vi med. Det betaler sig i det lange løb. Vi skal ikke nyde noget af ”aggressive breve og opkald” fra den kinesiske ambassade, sådan som det er sket for svenske journalister, der måske er kommet til at skrive om Kinas aparte forhold til menneskerettigheder, den nedrige behandling af etniske og religiøse mindretal som uighurer og kasakhere, eller om hvordan såkaldte systemkritikere har fået magten at føle. De undrer sig efter sigende, journalisterne, over at kunne irriteret helt ovre i Beijing, som - ikke overraskende, skal vi huske at skrive - har kræfter nok til at bekymre sig om andet end landets egne små kinesere.

Det forstår vi selvfølgelig også godt, at de gør, for enhver ved, hvor hurtigt de kan futte af.

Det minder os lige om folketingsmanden Søren Espersen, som i denne uge knaldede af på en DR-journalist, som Espersen vil have fjernet, fordi han ikke dækkede en historie om en engelsk højreekstremist, som Espersen synes, det skulle gøres. Han efterlyste også en undskyldning, altså Espersen, så ham holder vi også med - og vi ved jo, hvordan de er, de DR-journalister.

Vi holder også med Lars Løkke, der er blevet kritiseret for at tage job som rådgiver for et privat advokatfirma, samtidig med at han beholder sin plads i Folketinget. Pjat, den tidligere statsminister lider vel bare af virketrang - hvor svært kan det være at sidde i Folketinget? - og han har jo vist, at han kan skille tingene ad, sådan Privat-Lars kun får, hvad hans er. Skulle der så ikke kunne knibes en Rådgiver-Lars ind i persongalleriet? Det tror vi nok!

Vi er ikke de eneste.

Vi holder for en sikkerheds skyld også med de borgmestre, der ærgrer sig over at skulle dele deres skattekroner med dovenkroppe i landets fattige kommuner, der jo bare kunne have slidt sig til at kunne betale en ordentlig skat - og en au pair.

Vi holder med AaB, som sælger sine unge stjerner - og Hobro - så Kina ikke bliver sure over det. Eller noget.

Vi holder med regionsrådsformand Ulla Astman, der selvfølgelig har sagt, hvad der skulle siges, om nedlukningen af vagtlægeordningen i tre nordjyske kommuner, når hun siger, hun har sagt det, og vi holder med radikale Jens Rohde i, at han er en dygtig politisk forhandler, når han siger, at han er. Men hvad skete der lige med ham Kaare Dybvad, der gik efter en politisk aftale, og slet ikke gav medierne, hvad vi gerne ville have af kommentarer om processen, der førte derhen? Ved han slet ikke, hvad moderne politik handler om?

Vi holder med Donald Trump, der i ugen lancerede ”Århundredets fredsaftale” og i den anledning et nyt kort over Mellemøsten, hvor den palæstinensiske stat har fået nogle fine grønne og dekorative pletter at være på inde i et stadig større Israel.

Og vi holder naturligvis og allermest med Boris Johnson, som nu har sagt farewell and goodbye til os her på kontinentet. Han kan nu koncentrere sig om at stå i spidsen for sin egen lille union - om han da kan holde styr på skotter, waliserne, nordirere og englænderne i de store byer - og det endnu større Britiske Statssamfund, som består af hele 52 nationer, hvor engelsk af en grund, der ikke er grund til at komme ind på her, er hovedsproget. Man hører ham synge for på ”It’s coming Home”, som engelske fodboldfans synger, hver gang landsholdet deltager i en international turnering - uden det dog sker. Fodboldens moderland har stadig ikke vundet noget siden 1966 - hvor Eddie Skoller ganske vist allerede var en voksen mand, men som efter mange andre parametre er længe siden.

Samme Skoller har eksempelvis set flere generationer af danske komikere vokse op, og vi slutter denne lovsang til magten, magthaverne, deres wannabees - og selvfølgelig især Kina - af med Anders Matthesen-figuren Stewart Stardust, som på vore vegne siger:

- Det’ gas. Det’ gas. I ka’ ta’ det.