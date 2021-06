Selv om der er gået mere end en uge - og det derfor strengt taget er uden for konceptet for denne klumme - så var det så sjovt, at det rigeligt rækker ind i denne uge, da en tidligere medarbejder her i mediehuset skrev på sin Facebook-side: Kære Facebook. Jeg har fået en tid i vaccinekøen. Men der er noget, jeg er vanvittigt meget i tvivl om... :Virker vaccinen også, hvis jeg ikke poster, hverken før eller efter jeg er blevet stukket?

Mette F. tog ingen chancer, da hun fredag morgen skrev sig ind i den lange række af glade danskere, der er så generøse over for deres Facebook-venner, at de da lige skal have at vide, at nu har man da fået det eftertragtede stik. Det er stadig overvejende en, undskyld mig, gammelkone-sport. For selv om det er ”al, for gal”, så tosser de unge tosser jo bare rundt i ”Gaden” og smitter hinanden - med vilje - så de kan blive immune ad den vej. Det er i hvert fald en teori, som to-gangevaccinerede og kernevælger Povl V. Bedre har lanceret. Ham vender vi tilbage til. Først en anden frisk teori, som man selv kan afprøve ved at finde frem til vaccinationsmodne socialdemokrater på omtalte medie, altså Facebook. Har de mon fået besked på at udtrykke deres store taknemmelighed for at kunne smøge ærmet op og modtage et skud af, hvad partimoderen kalder ”supervåbnet”?

Statsministeren huskede også - som aftalt med sin særlige rådgiver - at sige, at hun havde overvejet at tage en af de tilvalgsvacciner, som regeringen har bedt sundhedsmyndighederne revurdere. Altså Johnson & Johnson og AstraZeneca, som ikke er en del af vaccinationsprogrammet, fordi myndighederne ikke fandt dem risikoen værd. Mette F.’s overvejelserne førte dog til, at hun tog en af de godkendte vacciner - ellers havde der jo også kun været 357.999 vacciner at sende til Kenya, som skal være glade for at få en sending af dem, vi ikke selv vil bruge. Og sikkert også er det.

Tilbage til statsministeren, der torsdag lavede frikadeller til familien og senere fredag var i Sæby. Hun fik med sin vaccinebemærkning både sendt signalet om, at hun har ventet, til det blev hendes tur, og at sundhedsmyndighederne måske snart når frem til, at det er helt ok at vaccinere med både J&J og AZ. Det kan sætte lidt rav i den, og det har da også været svært for fjernhealer Tinaaa Kjærlund og nævnte Povl V. Bedre at holde dampen oppe i deres utrættelige kamp for at udbrede deres hårdt sammenskrabte ekspertise om covid-19’s udbredelse, årsag og endeligt. De har, som det fremgår af andre sjove memes på internettet, forsøgt at holde momentum ved at kaste sig over Mellemøsten-krisen, men det er så fortærsket. ”Ugen der gik” spiller ind med den finske morgenmadsgate som et emne, der er værd at kaste sig over. Der er mange indgange til at synes noget om, at Finlands statsminister gennem flere år har ladet skatteborgerne betale for sin - og familiens - morgenmad. Det er ganske vist en ret hun har, som også andre statsminister har brugt, men hun er ung, kvinde og har efter mange anerkendte parametre udseendet med sig. Altså må hun kværnes i SoMe-og mediemøllen.

Tænk, hvis hun havde været Danmarks rigeste og mand - og så havde spenderet 125 millioner kroner på at købe sig indflydelse i en fodboldklub i Herning, byen, der efter rigtig mange parametre er Danmarks mest triste by og heller ikke for køn. Tænk, at have råd til at købe en lejfi bil og så vælge en Skoda Fabia, som man jo skal eje for at kunne forsvare som smart.

Så er der mere format over Mr. New Hernings trods alt økonomiske overmand, Bill Gates, der torsdag via sit selskab TerraPower satte gang i byggeriet af den første næste-generations kernekraftreaktorer, der på en klimamæssig forsvarlig måde kan skaffe os noget mere af den energi, vi har brug for - bare sådan i forhold til at booste, at nogle sortklædte mænd kan råbe ”FC Midtjyllaaaaaaand”.

- Hov, hov, siger Tinaaa - og modsiges af Povl - det er ham, Bill altså, der - via vaccinerne - får sprøjtet en chip ind i os, så vi kan styres til at gøre, som han - og Mette F., hvis han ikke har tid - siger, vi skal gøre!

I næste uge er der fo’bål, og derfor skal det nævnes, at Nicklas Bendtner i ugen indstillede sin karriere, og til dem, der troede, at det var sket forlængst, er der bare at sige: Nix.