Opdragelse til de bonede gulve

Karin Pedersen er journalist på NORDJYSKE Medier

Fire royale danske børn skal lære at begå sig blandt folk af deres egen klasse. Det var ikke præcis de ord, der blev sagt på Kongehusets pressemøde i den forgangne uge, men selvfølgelig er tre måneders ophold på en dyr kostskole i de schweiziske alper en mulighed for at udvikle venskaber mellem børn og unge fra den internationale overklasse.

Men mon ikke prinserne og prinsesserne nok skal lære den internationale overklasse at kende under alle omstændigheder?

Måske ville det i stedet virkelig rykke ved de unges forhold til og forståelse af verden og deres egen priviligerede udsigt, hvis man i stedet sendte dem på et kort ophold i et ulandsprojekt i Afrika eller en flygtningelejr i Bangla Desh.

Det kunne også give dem noget at være fælles om, ud over oplevelserne på skipisterne i Verbier og ekstra tid med mor og far i hytten.

Og apropos hytten, så kom det også overraskende frem, at familien selv ejer den og har gjort det i 10 år. Det har ellers altid heddet sig, at familien på sine skiferier har lånt sig frem hos gode venner. Men hvem har så egentlig betalt den private hytte? Har parret sparet op af apanagen? Der har ikke stået et pip om det i kongehusets årsrapporter og regnskaber, som ellers skulle garantere transparens i systemet.

Kronprinsefamilien tager tre måneders time out i SchweizFoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix)

Mange vælger at mene, at det skal de kongelige bare have lov til, men folkestemningen kan hurtigt vende, både til den ene og den anden side, hvad både prins Joachim, kronprinsen selv og Prins Henrik har erfaret. Så kritikken, bl.a. luftet i Belingske Tidende af Thomas Larsen, avisens politisk kommentator, er ikke ligegyldig.

I UK har der været lidt stilstand i bulletinerne om Brexit, og her klemte prins Harry og hertuginde Meghan sig så lige ind med deres egen exit: De vil ikke være helt så kongelige som hidtil, de vil selv bestemme hvor de skal bo og hvad de skal lave.

Det kom vistnok bag på den 93-årige farmor/monark, men man må løfte på hatten (i mangel af et diadem) for, at parret tager konsekvensen af det, de ikke bryder sig om ved den priviligerede royale tilværelse og pressens ulidelige snagen.

En nybagt far har vakt postyr, da han i en klumme talte imod øremærket barsel til mænd under overskriften ”Derfor tager jeg ikke én dags barsel”.

Stakkels kone - og barn - kunne man umiddelbart tænke, selvom skribenten påpeger, at han for 17 år siden tog en del af barselsorloven med sit første barn. Nu gør han gældende, at han ikke har brug for orlov, fordi han arbejder hjemmefra, og at hans kone derfor burde tildeles hans del af barselsorloven.

Men hvorfor samfundet skulle forlænge moderens orlov, fordi faderen arbejder hjemme - ja det går over min forstand. Det er et underligt bagvendt argument imod øremærket barsel til mænd (der har i årevis været øremærket barsel til kvinder,....).

For øremærket barsel til far er et tilbud, ikke tvang. Tag det, eller lad være. Men mor får selvfølgelig ikke ekstra barsel, selvom familien (læs: far) siger nej tak.

Selvom fædre allerede har ret til orlov, så tager danske fædre generelt fortsat en ynkeligt lille del af barselsorloven.

Fordi familierne, sikkert af mange forskellige grunde, vælger at moderen er den primære orlovsperson. Og det valg har, trods den generelle fremgang for ligestilling i familierne og på arbejdmarkedet, ikke rigtig rykket sig af sig selv.

Så ja tak til at rykke med lovgivning i hånden - det virker. Det har f.eks. virket på rygning.

Mårhunden er absolut ikke velkommen i den danske natur - men i modsætning tilulven har den ingen forkæmpere på de sociale medier. Arkivfoto: Lars Pauli

Uge 022020 (LOL) var også ugen, da en såkaldt ulveaktivst blev idømt 40 dages fængsel for trusler og hærværk, rettet imod en 67-årig mand, som tidligere er dømt for at skyde en ulv.

Aage V. Jensens Naturfonde melder samtidig ud, at mårhunde, trods flere års indsats for at bekæmpe de usle og uønskede dyr, er et stigende problem i fondens store naturområder.

Mærkeligt nok er der ingen dyreaktivister, der taler mårhundens sag og hidser sig op på de sociale medier med indlæg om, hvor berigende det er for den danske natur, at mårhunden har fundet vej hertil helt af sig selv og derfor nu har samme ret som ulven til at være her.