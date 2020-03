Tak - du gør det fremragende

Af Peter von der Hude, Camarguevej 8, Vinge, 3600 Frederikssund, petervdhude@gmail.com

CORONAKRISE:Åbent brev til vores statsminister Mette Frederiksen: Kære Mette.

Hvis vi for en kort stund tilsidesætter politiske uenigheder, men alligevel lader dig vide, at jeg bestemt er mere blå end rød, så vil jeg gerne sende en rose af ord i din retning.

Mette, jeg er utrolig stolt over at have dig som landets statsminister.

Jeg har selv været leder i mange år, og der har absolut været tidspunkter, hvor jeg har følt mig presset og havde brug for alle omkring mig, så jeg kunne træffe beslutninger og vise vejen frem bl.a. i eks-Jugoslavien og gennem flere kriser og udfordringer i virksomheder.

Uden nogen form for sidestykke står du i en yderst vanskelig situation. En situation, hvor landet har brug for sin leder. Et lederskab, hvor alle kigger på dig, når du stiller dig op på ølkassen og skal vise os retningen. Det er i sådanne tider, at man viser sit værd gennem lederskabet.

Det er ikke nemt, men du gør det fantastisk. Din kommunikation, din kropslige fremtoning, ordvalget og ikke mindst retning og beslutningerne - jeg er simpelthen imponeret.

Du gør det ikke alene og har et stort hold bag dig med forskellige erfaringer og kompetencer.

Alle hjælper de dig med at søge retning og skabe modet til beslutningerne. Beslutninger, som bestemt ikke er nemme, men de gør et fantastisk stykke arbejde, og hvor må du værdsætte alle dem, som du har omkring dig.

De skal hyldes og beundres, for de gør en stor indsats i en svær tid. De står alle i en uvant situation, og uden sidestykke fra tidligere skal de understøtte dig og selv træffe beslutninger.

Næsten endnu mere imponeret er jeg over, at den politiske børnehave, som det ofte kan føles - set udefra og ind gennem vinduerne på Christiansborg. Ja, den samarbejder og holder godt sammen på tværs af alle partier.

Det er en fornøjelse, at vi i vores lille land i den grad formår at stå sammen på tværs af politiske skæl, når det virkelig gælder.

Når denne nærmest uvirkelige situation er færdig og vi kigger tilbage, så vil det stå lysende klart. I denne meget vanskelige tid, så var du vores allesammens statsminister og gjorde et fantastisk stykke arbejde, hvor mange retninger var ukendte.

Det skal du huske på, når alle igen vender tilbage til dagligdagen og skændes på kryds og tværs.

Når uenigheder kommer frem fra skabene på Borgen, og regningen skal betales.

Mange, utrolig mange mennesker vil have en mening om, hvad som du skulle være gjort i forskellige situationer. Det er dem, som jeg kalder mandagstrænerne.

Det er altid nemt at have en mening om, hvad som skulle være gjort efter at kampen er spillet.

Historiebøgerne må vise, hvilke beslutninger, som var rigtige og forkerte, men vigtigst af alt - du og dit team traf beslutninger.

Mette, lige nu, der er du min og vores statsminister - det gør du fremragende, og jeg er dybt imponeret.

Tak og pas godt på hinanden.