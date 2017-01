FREDERIKSHAVN: Frederikshavn tabte søndagens kamp på udebane mod Rungsted, men træner Mario Simoni vælger at kigge fremad kod de kommende uger, hvor grundspillet finder sin afgørelse.

Frederikshavn er nemlig fortsat på tredjepladsen, og der venter en vigtig uge med kampe mod Herning og SønderjyskE.

- Det er to svære kampe, men jeg synes stadig, at vi skal have et mål om andenpladsen. Aalborg ser ikke ud til at tabe nok kampe til, at førstepladsen er realistisk, men andenpladsen er mulig, siger Mario Simioni.

Han var dog ikke tilfreds med de fejl, der førte til nederlaget i Rungsted.

- Vi laver en rigtig blunder lige efter, vi har udlignet, hvor en back vil skifte ud på et forkert tidspunkt, og det koster et kontramål imod. Og senere taber vi en vigtig face-off, der fører til den tredje scoring, siger træneren.