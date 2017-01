NORDJYLLAND: Anholdelser skal foretages så skånsomt som muligt. Men går vi over og kigger på det, der skete i forbindelse med anholdelsen af den 20-årige kvinde i Gug, så synes jeg nok, at kæden den hopper af. Det synes jeg bestemt ikke, har været tilfældet her.

Sådan lyder en kritik fra Venstres retsordfører og nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen.

Han henviser til paragraf 758 i Retsplejeloven, hvoraf det fremgår, at "Anholdelsen skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader", og at " Under anholdelsen er den pågældende i øvrigt ikke undergivet andre indskrænkninger i sin frihed, end anholdelsens øjemed og ordenshensyn nødvendiggør", som det ordret hedder i Retsplejeloven.

Hans udtalelser falder i forlængelse af anholdelsen af en 20-årig sydkoreansk kvinde, Chung Yoo-ra, som Nordjyllands Politi anholdte sent søndag aften i en villa i Gug, fordi hun var efterlyst via Interpol.

Billeder på YouTube

Siden har der floreret billeder af anholdelsen på YouTube, hvor det blandt andet viser sydkoreanske mediefolk filme direkte ind ad vinduer i den villa i Gug, hvor kvinden opholdt sig og ikke mindst en sekvens, hvor en politimand holder et pas - angiveligt den 20-årige kvindes - så det kan filmes af et af de sydkoreanske filmhold, der var til stede, da den 20-årige kvinde blev anholdt.

- Jeg har fuld forståelse for, at en betjent, der er i slagsmål, og måske skal rydde et værtshus, han behøver ikke at lægge fingrene imellem for at anholde nogen skånsomt. Han skal bruge de midler, der skal til, siger Preben Bang Henriksen.

Det, der blandt andet falder retsordføreren for brystet, er, at man på de tv-klip, der findes på YouTube, kan se, at politiet nærmest baner vejen for de sydkoreanske tv-hold hen til villaen i Gug, hvor den 20-årige kvinde opholdt sig.

- To betjente fører nærmest an, og kamerafolkene følger med og forsøger at filme ind gennem en sprække i døren, siger Preben Bang Henriksen.

Foto ned i pas

Men det groveste er ifølge retsordføreren den sekvens, hvor der bliver filmet direkte ned i kvindens pas, så hendes identitet er alt andet end anonym.

- Man er uskyldig på det tidspunkt, man bliver anholdt, og det er man lige til, man bliver dømt. Derfor er reglerne, som de er. Og jeg synes egentlig, den her anholdelse ligner mere en anholdelse, man kunne se på japansk eller ja - sydkoreansk tv. Den praksis skal vi helst ikke have indført i Danmark, kommenterer Preben Bang Henriksen, der håber, der er tale om en enlig svale - en fejltagelse.

- Og det tager jeg til efterretning, konstaterer retsordføreren.