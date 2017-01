HONOLULU: Dejligt vejr, hurtige fairways, selvtillid og højt humør. Søren Kjeldsen åbner torsdag eftermiddag dansk tid sit amerikanske golfeventyr med et smil.

Den 41-årige dansker starter sin sæson på PGA Touren i Sony Open på Hawaii, og han ser gode muligheder for at lægge godt fra land.

- Jeg synes, banen passer ret godt til mig.

- På tv har jeg altid syntes, at banen så lidt kedelig ud, men det er reelt en fantastisk bane. Banedesignet er bare genialt, siger Søren Kjeldsen fra Hawaii.

Han fremhæver den potentielle vind fra havet og de mange "knæk" (dog legs) på banens par 4-huller. De tekniske udfordringer passer ham godt.

- Det handler om at drive præcist, så man ligger lige på hjørnerne af de mange dog legs. Dem, der slår rigtig langt, kan ikke rigtig slå boldene mere optimale steder hen end mig.

- Hvis de slår ind over hjørnerne, skal de stadig ramme den helt perfekte linje, for ellers ryger de ud i roughen.

Han prøvespillede banen tidligere på ugen.

- Der er godt gang i fairway. Jeg lå typisk 280 meter ude (efter drivet), og jeg skal have en hel del rul for at komme helt derud, siger Søren Kjeldsen.

Til at være blandt turneringens favoritter udpeger amerikanske eksperter Jimmy Walker (dobbelt vinder af turneringen), Charles Howell III (som ofte spiller turneringen), Jordan Spieth (23 år og tidligere verdensetter), Zach Johnson (som tidligere har gjort det godt på Hawaii) og brandvarme Hideki Matsuyama.

Siden sejren i Japan Open i oktober 2016 har Hideki Matsuyama hentet en andenplads (Malaysia), en førsteplads (Kina), en førsteplads (Japan), en delt sjetteplads (World Cup of Golf for par i Australien), en førsteplads (Bahamas) og en andenplads (USA).

Alt i alt har det katapulteret den 24-årige japaner op på en sjetteplads på verdensranglisten.

Søren Kjeldsen slår ud blandt de tidligst startende i feltet torsdag klokken 07.20 lokal tid. Det vil sige klokken 18.20 dansk tid.

- Jeg har en god fornemmelse, og mine forberedelser har været, ligesom jeg gerne ville have dem.

- Jeg er rigtig glad for formen, men nu må vi jo se, om det hele er, som jeg tror, det er, når det bliver turneringstid, siger Søren Kjeldsen.

Op til nytår havde han en lille måned hjemme i Danmark med familien og let daglig træning. Siden er fulgt 12 dage i Florida, hvor han har "jernet igennem", som han siger.

