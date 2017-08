- Brandbombe skulle kun skræmme

AALBORG: Tre unge mænd på hhv. 18, 24 og 26 år samt to drenge på 16 og 17 år fik torsdag forlænget deres varetægtsfængsling i 14 dage ved et grundlovsforhør i Retten i Aalborg efter et dramatisk optrin lørdag ved 19.30-tiden ved Slemstrup vest for Aars.

Her blev der kastet kanonslag og en brandbombe - en såkaldt molotovcocktail - mod et hus, hvor der befandt sig fire personer. Der udbrød ikke brand, og de sigtes derfor af politiet for forsøg på brandstiftelse.

Det var også tilfældet, da de fem søndag blev fremstillet i grundlovsforhør og blev fængslet i tre dage.

Alle fem nægter sig fortsat skyldige, og to af dem nægtede helt at udtale sig ved grundlovsforhøret, oplyser anklager Søren Riis Andersen.

Den ældste af de fem indvilligede dog i at udtale sig, og han erkender ifølge anklageren at have været på stedet.

- Og han erkender også, at der blev kastet kanonslag, men nægter forsøg på brandstiftelse. Han forklarede, at der ikke var tale om en rigtig molotovcocktail. Det var tændvæske blandet op med vand, og hensigten var ikke, at den skulle kunne brænde, fortæller Søren Riis Andersen.

Foreløbige undersøgelser af politiet har dog vist, at væsken i flasken faktisk er brændbar, og yderligere undersøgelser skal nu fastslå det præcise indhold, og hvor farligt det reelt er, oplyser anklageren.

Den 26-årige forklarede yderligere, at anledningen til besøget på ejendommen var en uoverensstemmelse mellem ham og en af de fire personer, der opholdt sig i huset.

- Han forklarede, at han følte sig chikaneret af den pågældende, siger Søren Riis Andersen.

Den 18-årige og den 17-årige ønskede overhovedet intet at sige om sagen, den 16-årige erkender at have været på stedet, mens den 24-årige nægter overhovedet at have været til stede.