NØRRESUNDBY: Det er det andet møde i sæsonen mellem EH Aalborg og Vendsyssel Håndbold, når de to hold i dag tørner sammen.

Ved første møde var Vendsyssel-træner Morten Arvidsson hurtig til at lægge favoritværdigheden over på aalborgenserne, og den levede de da også op til med en sikker sejr i Frederikshavn.

Og også denne gang mener han, at EH Aalborg må tage favoritværdigheden på sig.

- Godt nok står vi et bedre sted, end vi gjorde tidligt på sæsonen, men man skal stadig tænke på, at vi har tabt tre kampe i træk. Aalborg har ligget foran os hele sæsonen, så de må være favoritter, siger Morten Arvidsson.

- Jeg tænker, at Morten er god til at tage presset væk fra sine spillere. Men med de ambitioner, de har i Frederikshavn, så er det vel også på tide, at de begynder at vise noget. Hvis man konstant melder ud, at man vil være med i toppen af dansk håndbold, så kan man ikke blive ved med at lægge favoritværdigheden over på de andre, lyder svaret fra EH Aalborgs træner, Morten Holmen.

Kampen spilles i Nørresundby Idrætscenter, og opgøret fløjtes i gang klokken 15.