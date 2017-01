AALBORG: Der var næsten fuldt hus med godt 4700 tilskuere, og der var gang i både målscoringen og slagsmålene på isen.

Dermed var alle ingredienserne til et mindeværdigt pokalopgør på plads, da Aalborg Pirates lørdag aften bookede pladsen i pokalfinalen med en sejr over lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks.

Det kronede en stor weekend for piraterne, der samtidig kunne se Esbjerg tage fem point fra Odense i Metal Ligaen, så piraterne der er foran med otte point.

- Det er superdejligt at stå i finalen. Det var virkelig en fest at spille for så mange mennesker igen, og vi er naturligvis meget glade, siger Mikkel Højbjerg, der selv bragte Aalborg Pirates foran med 1-0 i kampen.

Kampen sluttede med en meget kontroversiel situation. Tobias Ladehoff scorede til 4-2 i sidste minut i en situation, hvor Frederikshavn følte, at der burde have været dømt en udvisning, og så brød temperamenterne ud i lys lue.

Mathias Bau sendte Ladehoff i jorden, og så var der gang i slagsmålet.

- Jeg ser faktisk ikke så meget af det selv, fordi jeg sidder i udvisningsboksen. Jeg kan bare se, at der bryder slagsmål ud. Og det er naturligt, at der er temperamnt på i en kamp, hvor der er så meget på spil, siger Mikkel Højbjerg.

I finalen skal Aalborg Pirates møde Rungsted på udebane, efter at sjællænderne scorede seks sekunder inde i overtiden i den anden semifinale mod Rødovre.

- Det er svært at sige, om det betyder noget, at vi skal spille på udebane. Generelt har vi jo gjort det rigtig godt på udebane i denne sæson, siger Mikkel Højbjerg.