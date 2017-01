HOBRO: Efter mindre end et halvt år i Hobro IK kan den camerounske angriber Anatole Abang allerede være på vej videre.

Himmerlændingene har godt nok en aftale med Abang for resten af denne sæson, men i denne uge er angriberen til prøvetræning i superligaklubben Silkeborg med henblik på et eventuelt skifte.

- Vi har mange gode angribere, og derfor er det også fint for os, at Abang prøver sig af et andet sted, når han har mulighed for det, lyder det fra Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Hobro-truppen tæller i øjeblikket seks angribere, mens Thomas Thomasberg helst ser defensiven forstærket.

- Vi har en rigtig fin trup, men vi skal måske være færre angribere og en enkelt eller to forsvarsspillere mere. Det er mest i den afdeling, vi kigger, siger Thomas Thomasberg.