- Helt uacceptabel VFF-indsats

FODBOLD: Mange ting har Vendsyssels træner, Erik Rasmussen, prøvet i sin karriere, og mandag aften måtte han sande, at han kunne tilføje endnu en ting til den liste.

- Jeg har aldrig før prøvet, at en modstander scorer tre dødboldsmål på en halvleg mod os. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt og fuldstændigt vanvittigt ringe, lyder det fra cheftræneren efter 1-3-nederlaget hjemme mod Esbjerg, der rigtigt nok blev grundlagt på tre dødboldscoringer i første halvleg.

I det hele taget var han langt fra tilfreds med sit holds præstation i første halvleg.

- Vores første halvleg er rigtigt ringe. Vi ligger for langt fra i alle situationer og giver dem for meget plads. Esbjerg skal have kredit, for de spiller en rigtig god første halvleg, men anden halvleg dominerer vi jo fuldstændig, og kan sagtens komme tilbage og få det vendt, men vi udnytter ikke de mange rigtigt store chancer, vi har.

Lovende anden halvleg

Anden halvleg var mere lovende, mener cheftræneren, ikke mindst efter indskiftningen af Emanuel Ogude.

- Ogude er en vanvittig god spiller. Han kan enormt meget på egen hånd, og var det gået, som det skulle, så havde han også puttet en enkelt ind i dag (mandag, red.), lyder det fra Erik Rasmussen.

Han indrømmer, at Vendsyssel nu halter lidt efter de to andre tophold i 1. division, men mener samtidigt også, at anden halvleg mod Esbjerg lovede godt for den umiddelbare fremtid.

- Det ville have været godt, hvis vi kunne tage et ryk væk fra Viborg og Esbjerg, men de kom desværre en smule tættere på. Men jeg synes, vi har materialet til det, og når vi får alle mekanismerne til at falde på plads på holdet, så tror jeg også på, at vi bider os fast i toppen.

Vendsyssels næste opgave er tirsdag om en uge, hvor Fremad Amager tager imod i 1. division.